vor 41 Min.

Corona: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg steigt wieder

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg steigt von Sonntag auf Montag wieder leicht an. Elf Covid-19-Patienten werden im Klinikum Landsberg behandelt.

Von Frauke Vangierdegom

Auf 35,7 ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert, also der Wert der angibt, wie viele Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben hat, gestiegen. Am Sonntag lag er noch bei 31,6.

Leicht gesunken ist die Zahl der aktuell an Covid-19 erkrankten Menschen im Landkreis Landsberg, die sich in Quarantäne befinden. Von 101 am Sonntag auf 90 am Montag, auch die Zahl der Kontaktpersonen in Quarantäne ist gefallen, von 119 auf 106.

Keine weiteren Todesfälle

Gleichzeitig ist die Zahl der insgesamt seit Ausbruch der Pandemie positiv getesteten Personen von 2893 auf 2898 gestiegen, gibt das Landratsamt Landsberg in seiner Pressemitteilung bekannt. Unverändert geblieben ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona, sie liegt bei 41.

Elf Patienten im Klinikum Landsberg

Im Klinikum Landsberg müssen derzeit elf Covid-19-Patienten behandelt werden, drei von ihnen werden auf der Intensivstation betreut, beatmet werden muss nach Angaben des Landratsamts Landsberg niemand.

