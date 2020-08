vor 22 Min.

Corona: Die Infektionszahlen im Landkreis steigen

Das Pandemiezentrum in Penzing geht Ende August wieder in Betrieb.

Die Zahl der auf das Coronavirus positiv getesteten Personen steigt im Landkreis Landsberg. Das Pandemiezentrum in Penzing wird wieder in Betrieb genommen.

Von Christian Mühlhause

Im Landkreis Landsberg ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in den vergangenen Tagen angestiegen. Als Reaktion auf die steigenden Fallzahlen wird nun auch das Pandemiezentrum in Penzing wieder eröffnet.

Aktuell – Stand Donnerstagmittag – befinden sich 18 positive getestete Personen im Landkreis Landsberg in Quarantäne. Anfang der Woche waren es noch zehn. Laut Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts, handelt es sich dabei teils um Reiserückkehrer. „Alle weisen aber keine Symptome auf“, informiert Müller. Derzeit ist der Landkreis Landsberg auch noch deutlich unter der in Bayern geltenden Grenze von 35 Infizierten je 100.000 Einwohner in den vergangenen Tagen, ab dem lokal geltende, weiterreichende Beschränkungen verhängt würden. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 8,33, geht aus den Zahlen des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hervor. Bislang starben im Landkreis Landsberg zehn Personen an der Folgen der Corona-Erkrankung.

Bürger können sich im Pandemiezentrum testen lassen

Der Landkreis wird angesichts der bundesweit steigenden Fallzahlen das Pandemiezentrum in Penzing Ende August wieder eröffnen, informiert Pressesprecher Wolfgang Müller. „Das wird in allen bayerischen Landkreisen der Fall sein“, sagt er auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts, ob die Maßnahme der Entwicklung im Landkreis geschuldet sei. Das Angebot solle auch bereitgestellt werden, damit sich Bürger bei Bedarf schnell testen lassen können.

Anfang Juli ging das Pandemiezentrum wegen sinkender Fallzahlen in den Standby-Modus, wie alle anderen Angebote - wie Infektambulanz, Infektmobil und Unterkünfte für Asylbewerber und Menschen mit Behinderung die dort im Infektionsfall untergebracht werden. Einmal war dies seither nötig, als Asylbewerber Ende Juli wegen eines positiven Falls dort zeitweise gelebt haben.

Der Landkreis hatte im ersten Halbjahr 2020 als Reaktion auf die Pandemie die Zahl der Intensivplätze für Patienten im Klinikum von fünf auf 25 erhöht worden sei. „In der Spitze wurden zehn Patienten gleichzeitig beatmet.“ Auch Leichensäcke orderte der Landkreis.

