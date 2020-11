vor 19 Min.

Corona: Die Landsberger Polizei hilft bei der Kontaktverfolgung mit

Plus Polizeibeamte sind im Pandemiezentrum auf dem Penzinger Fliegerhorst im Corona-Einsatz. Das passt der Gewerkschaft nicht.

Von Dominic Wimmer

Sie verfolgen Infektionsketten, spüren Kontaktpersonen von Corona-Infizierten auf und informieren Betroffene – die sogenannten CTTs (Contact-and-Tracing-Teams). Auch im Landkreis Landsberg hat das Gesundheitsamt ein CTT im Einsatz, das im Pandemiezentrum auf dem ehemaligen Penzinger Fliegerhorst arbeitet. Und dieses setzt dabei auf die Hilfe der Polizei – genauso wie viele andere Ämter im Freistaat. Aber das missfällt der Gewerkschaft der bayerischen Polizei (GdP). Was die Verantwortlichen aus dem Landkreis Landsberg sagen.

Die Forderung an die Politik: „Lösen Sie unsere Polizeikräfte aus der Amtshilfe für die Gesundheitsämter heraus. Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen können wir es uns als Polizei personell nicht leisten auch noch polizeifremde Aufgaben im Wege der Amtshilfe zu übernehmen.“ Innerhalb der bayerischen Polizei seien – Stand Wochenende – 184 infizierte und 345 in Quarantäne. „Auf die Bayerische Polizei werden aufgrund der neuen Corona-Beschränkungen weitere Kontrollaufgaben hinzukommen. Die Akzeptanz für die Einschränkungen in Teilen der Bevölkerung schwindet, was Einfluss auf das polizeiliche Einsatzgeschehen haben wird“, so die GdP weiter.

Die Landsberger Polizei fühlt sich geehrt

Das Thema sieht man bei den Polizeiinspektionen Landsberg und Dießen aus zwei Perspektiven. „Es ehrt uns als Polizei, wenn uns das Landratsamt einbindet. Unsere Beamte sind sehr effizient und kennen diese Arbeit in den CT-Teams und sind in der Kontaktverfolgung hilfreich. Telefonieren und Kommunizieren liegt in unserem Bereich“, sagt der Landsberger Polizeidirektor Bernd Waitzmann. Auf der anderen Seite würden die Beamte allerdings im täglichen Dienst fehlen. Und der stehe in Zeiten wie diesen zumeist unter dem Motto Corona. „Jeder Kollege, der uns fehlt, tut weh.“ Zuletzt schickte man rund eine Handvoll Beamte zum Dienst ins Pandemiezentrum.

Ähnlich sieht man es bei der Polizeiinspektion Dießen. „Wenn wir alle daran arbeiten wollen, die Pandemie zu bekämpfen, ist das okay“, sagt Inspektionsleiter Alfred Ziegler. Zuletzt habe man zwei Beamte für das CT-Team des Landkreises Landsberg gestellt. „Aber an sich ist das keine Aufgabe der Polizei“, so Ziegler. Seine Dienststelle sei zum Glück von Infektionen bislang verschont geblieben – „wir hatten noch keine Fälle – Gott sei Dank“. Der Landsberger Polizeichef Bernd Waitzmann klopft bei diesem Thema auch auf Holz – im wahrsten Sinne des Wortes. „Wir haben zwar immer mal wieder den einen oder anderen Kollegen in Quarantäne. Aber wir sind bislang corona-frei.“

Im Pandemiezentrum auf dem Gelände des ehemaligen Penzinger Fliegerhorsts ist auch das Contact-Tracing-Team untergebracht. Bild: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Über die Amtshilfe der Polizei im CTT ist man im Landratsamt sehr froh. „Polizisten sind bei dieser Arbeit top Leute. Sie sind geschult im Umgang mit Leuten und man hat dadurch eine schnelle Verbindung zur Dienststelle“, sagt Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts. Gleichwohl habe er Verständnis dafür, dass die Polizei selbst stark gebunden ist. Deshalb halte man den Einsatz im CTT so gering wie möglich.

Personal der Landkreisbäder wird geschult

Aktuell hat das Contact-and-Tracing-Team 40 Mitarbeiter. Neben Kräften aus dem Landratsamt schieben dort Leute von der Bundeswehr Dienst und man habe zehn Vollzeitstellen geschaffen. Außerdem plane man, das Personal der Landkreisbäder – derzeit sind diese wegen des Lockdowns geschlossen – nach einer Schulung im CTT einzusetzen. Aufgrund des hohen Arbeitseinsatzes könne man die Infektionsketten im Landkreis derzeit alle nachzuvollziehen. Müller: „Noch sind wir in der Lage dazu, jeden Kontakt nachzuverfolgen.“

