Corona: Ein weiterer Todesfall im Landkreis Landsberg

Das Landratsamt Landsberg vermeldet einen weiteren Corona-Toten. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt erneut.

Einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung hat das Landsberger Landratsamt am Sonntagmorgen gemeldet. Damit steigt die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorbenen Menschen auf 64.

Außerdem wurden seit Samstagmorgen 24 weitere positive Corona-Tests registriert. In der Folge errechnet sich erneut eine höhere Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche). Sie stieg von 148 auf 160,4 an. Binnen einer Woche hat das Infektionsgeschehen damit deutlich an Dynamik gewonnen: Am Sonntag vor einer Woche war die Sieben-Tage-Inzidenz erst bei 85,6 gelegen. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden im Landkreis insgesamt 3658 Personen positiv getestet, rund 3324 davon gelten inzwischen als genesen.

270 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, befinden sich laut Landratsamt aktuell in Quarantäne, darüber hinaus 519 Kontaktpersonen.

Die Stadt Landsberg gedenkt der Corona-Toten

Heute wird bundesweit der bislang insgesamt rund 80.000 Menschen, die im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind, gedacht. Auch die Stadt Landsberg beteiligt sich daran. Gegen 11.30 Uhr werden Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl und ihre Stellvertreter Moritz Hartmann und Felix Bredschneijder am Historischen Rathaus im sogenannten „Stillen Gang“ für jede im Landkreis verstorbene Person Rosen niederlegen und Kerzen symbolisch entzünden. Zudem werden sie eine Schweigeminute einlegen.

Im Impfzentrum in Penzing findet heute außerdem eine Impf-Sonderaktion statt. (ger)

Lesen Sie dazu auch: