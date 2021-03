12.03.2021

Corona: Ein wichtiges Gespräch mit dem Landrat

Plus Will man in Sachen Corona immer alles wissen, oder lieber nicht? Darüber hat jeder eine andere Meinung. Die Aufgabe der Zeitung ist es Alternativen zu bieten, aber auch die Wirklichkeit abzubilden. Es ist nicht immer einfach, es jedem recht zu machen. Ein Kommentar von LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger.

Einer unserer Leser wünscht sich ein Stück Normalität zurück – auch in der Berichterstattung. Ja, das wünschen wir uns auch. Und das machen wir auch jetzt schon, denn Corona ist zwar im Moment nicht aus der Berichterstattung wegzudenken, aber wir berichten über sehr viele andere Themen und hoffen, damit genau dieses Stück Normalität zurückzugeben: Beispielsweise über die Piendl-Brüder und ihre Schiffsreise, über besondere Tierarten, Künstler, viele Gastronomiegeschichten und wollen so etwas mehr Vielfalt bieten. Allerdings kommt eine Zeitung auch nicht an der Lebenswirklichkeit vorbei. Und die müssen wir abbilden. Dazu gehört die Corona-Entwicklungen im Landkreis Landsberg und in den Nachbarlandkreisen.

Selbstbewusst Meinungen vertreten

Die beiden Leserbriefe in der Printausgabe des LT könnten heute gar nicht unterschiedlicher sein. Denn ein weiterer Leser wünscht sich viel mehr detaillierte Berichterstattung in Sachen Corona mit vielen Zahlen. Beide Wünsche versuchen wir – wie bereits erwähnt – zu erfüllen. Deshalb gab es heute ein exklusives Pressegespräch beim gesamten Krisenteam Corona. Und nicht in allen Punkten kann unsere Zeitung der Meinung des Landrats folgen. Wir würden uns eine detaillierte Veröffentlichung vieler Zahlen wünschen. Thomas Eichinger vertrat selbstbewusst die gegenteilige Meinung.

Künftig gibt es beim Impfen mehr Infos

Allerdings werden die Impfquoten und Liefermengen künftig auf die Initiative unserer Zeitung hin detaillierter veröffentlicht. Gesundheitsamt und Impfzentrum gaben einen umfassenden Einblick in die Arbeitsweise vor Ort. Solche Gespräche sollten in diesen Zeiten viel häufiger stattfinden und helfen, Gerüchte und Panikmache gleich zu Beginn zu vermeiden. Ein reger Austausch, regelmäßige Treffen zwischen den Entscheidungsträgern, den Menschen, die vor Ort arbeiten und denen, die über sie schreiben, ist enorm wichtig, um Missverständnisse oder gar Falschmeldungen zu vermeiden.

Ein offener Austausch ist wichtig

Es braucht einen offenen Austausch, ohne dass man Menschen stigmatisiert oder an den Pranger stellt. Das Gespräch war ein wichtiger Schritt zu zeigen, dass der Landkreis nichts verheimlichen und offen über Dinge reden will.

