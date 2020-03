19.03.2020

Corona: Erster Todesfall

71 Jahre alter Mann stirbt im Klinikum. Es gibt fünf neue Fälle

Das Coronavirus hat nun auch im Landkreis Landsberg ein erstes Todesopfer gefordert. In der Nacht auf Mittwoch ist ein 71 Jahre alter Infizierter im Landsberger Klinikum gestorben. Gestern erhöhte sich zudem die Zahl der am Virus erkrankten Personen um fünf, wie das Landratsamt mitteilte.

Der Pressesprecher des Landratsamts, Wolfgang Müller, bestätigte gestern auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts, dass in der Nacht auf Mittwoch ein 71-jähriger Mann im Klinikum Landsberg gestorben ist. Der Mann sei mit dem Virus infiziert gewesen und habe Vorerkrankungen gehabt. Der 71-Jährige war einer der sechs neuen Corona-Patienten, die am Dienstag gemeldet worden waren. Das Landratsamt hatte am Dienstag mitgeteilt, dass nach positiven Tests zwei Personen ins Klinikum gebracht worden waren. Ein Krankheitsverlauf war als „schwer“ eingestuft worden.

Der 71-Jährige, der in der Nacht auf Mittwoch verstorben ist, habe Vorerkrankungen gehabt und sei seit Samstag in Behandlung im Klinikum gewesen. Er ist laut Wolfgang Müller einer der sechs, die am Dienstag als eine der positiv getesteten Personen gemeldet worden war.

Darüber hinaus teilte das Landratsamt mit, dass sich am Mittwoch die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen um mindestens weitere fünf erhöht hat. Laut Pressesprecher Müller handelt es sich jedoch um milde Fälle. Derzeit werde kein Corona-Patient im Klinikum behandelt.

Der erste Corona-Infizierte in Deutschland stammte aus Kaufering und hatte sich an seiner Arbeitsstelle bei Webasto in Stockdorf bei einer Kollegin aus China angesteckt. Anfang Februar wurde auf der spanischen Insel La Gomera bei einem 26-Jährigen aus dem Landkreis das Coronavirus festgestellt. Der Mann musste ins Krankenhaus, seine Mitreisenden durften die Ferienwohnung nicht verlassen. Vor einer Woche war eine Person aus dem Landkreis positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.Mittlerweile gibt es 13 Fälle und seit gestern einen Todesfall. (smi/wu)

