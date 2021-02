Corona-Fälle: Bitte mehr Infos für die Bürger

Plus Die Corona-Situation im Landkreis Landsberg verschärft sich und das Landratsamt gibt nicht alle Infos raus. Das kritisiert LT-Redakteur Thomas Wunder.

So schnell kann sich die Corona-Lage ändern. Noch vor einer Woche war der Landkreis Landsberg zumindest statistisch gesehen ein Vorbild für ganz Deutschland, nun ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert innerhalb weniger Tage deutlich angestiegen. Drei Ausbrüche in Senioreneinrichtungen und einer Asylunterkunft haben gezeigt, dass das Virus längst nicht unter Kontrolle ist. Viel schlimmer noch, es liegt der Verdacht nahe, dass Mutationen des Coronavirus für eine rasche Verbreitung sorgen.

Was das aktuelle Infektionsgeschehen auch deutlich vor Augen führt: Das Virus findet immer wieder Schlupflöcher. Trotz Besuchsbeschränkung, Maskenpflicht und Schnelltests hat es sich im Kreisseniorenheim in Greifenberg verbreitet. Nun bleibt zu hoffen, dass durch weitere regelmäßige Tests und die schnelle Ermittlung von Kontaktpersonen eine weitere Ausbreitung verhindert werden kann.

Das LT muss erst nachfragen

Neben dem Infektionsgeschehen sorgt auch die Informationspolitik des Landratsamts für Unsicherheit in der Bevölkerung. Während zum Beispiel die Krankenhausleitung in Buchloe und das Landratsamt Ostallgäu kein Problem darin sehen, das Alter des in Buchloe behandelten Asylbewerbers zu nennen, bleibt man in Landsberg bei seiner Blockadehaltung. Die Bürger erfahren nicht, um welche Asylunterkunft oder um welches Seniorenheim es sich handelt, in dem das Virus ausgebrochen ist. Auch dass dort der Verdacht besteht, dass es sich um eine Mutation handelt, wurde erst auf Nachfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Eine bessere Infopolitik würde dem Landratsamt gut zu Gesicht stehen. Denn beim Kampf gegen das Virus macht es bislang eine gute Figur.

