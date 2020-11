vor 49 Min.

Corona-Fälle in zwei Pflegeheimen im Landkreis Landsberg

Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Landsberg steigt weiter an. Jetzt sind auch zwei Pflegeheime betroffen.

Von Thomas Wunder

Die Corona-Fälle im Landkreis Landsberg nehmen deutlich zu. Jetzt sind auch Bewohner von zwei Pflegeheimen betroffen. Im Kreisseniorenheim in Vilgertshofen wurden laut Landratsamt aktuell 15 Bewohner positiv auf Covid19 getestet, in einem Pflegeheim in Landsberg zwei. Die Krankheitsverläufe seien eher milde, keine der betroffenen Personen müsse derzeit im Klinikum behandelt werden.

Wie Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts, auf Nachfrage sagt, sind die betroffenen Bewohner der Pflegeheime 85 Jahre alt oder älter. Betroffen seien jeweils nur einzelne Bereiche der Heime. Nachdem jeweils ein Bewohner coronatypische Symptome gezeigt hatte, seien Bewohner und Mitarbeiter dieser Bereiche sofort getestet worden. Weitere Reihentests durch das Gesundheitsamt würden am Freitag folgen. In den betroffenen Bereichen der Pflegeheime gelte nun ein Besuchsverbot. Im Kreisseniorenheim in Vilgertshofen leben derzeit 80 Personen. Sie werden von 90 Mitarbeitern betreut.

Wie der Landrat die Situation beurteilt

Die Seniorenheime im Landkreis hätten seit Monaten immense Anstrengungen unternommen und Konzepte umgesetzt, um zu verhindern, dass es zu „Corona-Ausbrüchen“ in den Einrichtungen kommt, teilt Landrat Thomas Eichinger (CSU) in einer Pressemeldung mit. Insbesondere dort lebe ein besonders gefährdeter Personenkreis. „Dennoch war uns allen klar, dass bei einem derart dynamischen Infektionsgeschehen, wie wir es aktuell sehen, auch alle unsere Pflegeheime – nicht nur die landkreiseigenen – auch wenn sie noch so professionell arbeiten – nicht gänzlich verschont bleiben werden. Auch wenn dies nun über viele Monate hervorragend gelungen ist“, wird Landrat Thomas Eichinger zitiert.

Bei einem Gespräch mit Landrat, Gesundheitsamt und den Einrichtungsleitungen wurde die aktuelle Situation in den Heimen erläutert und abgestimmt, heißt es in der Pressemeldung. Insgesamt sehen sich die Heime dennoch gut vorbereitet, auch durch die sehr enge Zusammenarbeit untereinander und mit dem Gesundheitsamt.

Bewohner und Mitarbeiter der betroffenen Pflegeheime werden in den nächsten Tagen erneut getestet. Bild: Thorsten Jordan (Symbolfoto)

Die positiven Testergebnisse der Betroffenen aus den Pflegeheimen hatte das Gesundheitsamt am Mittwoch erhalten, teilt Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts mit. Aktuell gebe es damit im Landkreis 228 positiv Getestete, die sich in Quarantäne befinden. Am Mittwoch waren es 203. Die Zahl der Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne fiel von Mittwoch auf Donnerstag von 817 auf 793. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz (Infizierte auf 100.000 Einwohner) lag am Donnerstag (0 Uhr) laut Robert-Koch-Institut bei 176,2.

Zwei Todesfälle im Landkreis Landsberg

Bereits am Mittwoch hatte das Landratsamt mitgeteilt, das zum ersten Mal seit Mitte April im Landkreis Landsberg zwei Menschen in Zusammenhang mit Covid19 gestorben sind. Bei beiden Verstorbenen handele es sich um hochbetagte Personen mit Vorerkrankungen. Die Gesamtzahl der Personen, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus im Landkreis verstorben sind, erhöhte sich damit auf zwölf. Weitere Angaben zu den Personen macht das Landratsamt nicht.

