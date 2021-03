vor 37 Min.

Corona: Im Landkreis Landsberg müssen die Kontakte wieder reduziert werden

Im Landkreis Landsberg wird der Corona-Inzidenzwert von 35 drei Tage hintereinander überschritten. Deswegen werden die Kontaktbeschränkungen wieder verschärft.

In den vergangenen Tagen durften sich im Landkreis Landsberg drei Hausstände (maximal zehn Personen) treffen. Weil der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner) in Höhe von 35 am Mittwoch an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wurde, gelten ab Freitag verschärfte Kontaktbeschränkungen.

Laut Pressemeldung des Landratsamt gelten ab Freitag (0 Uhr) neue Regeln für den gemeinsamen Aufenthalt im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten Grundstücken. Das ist dann nur gestattet mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen eines weiteren Hausstands. Dabei dürfe aber eine Gesamtzahl von insgesamt fünf Personen nicht überschritten werden. Die zu diesen Hausständen gehörenden Kinder unter 14 Jahren bleiben für die Gesamtzahl außer Betracht.

Der Inzidenzwert im Landkreis Landsberg steigt leicht an

Fast alle Landkreise in Bayern sind am Mittwoch im Dashboard des Robert-Koch-Instituts rot eingefärbt (Wert über 50 und höher). Nur Landsberg und vier andere Landkreise stehen auf Gelb. Im Landkreis Landsberg liegt der Inzidenzwert am Mittwoch bei 43,2 (Dienstag: 41,6). Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis 3151 Corona-Fälle registriert und 58 Todesfälle. (lt)

