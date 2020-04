15:03 Uhr

Corona-Infektionen in Geltendorfer Asylunterkunft?

Mindestens ein Bewohner der Geltendorfer Asylunterkunft soll mit dem Coronavirus infiziert sein. Das Landratsamt will das nicht bestätigen. Mittlerweile ist die Wohnanlage eingezäunt.

Von Thomas Wunder

In der Asylunterkunft in Geltendorf gibt es nach Informationen unserer Zeitung mindestens einen bestätigten Corona-Fall. Das Landratsamt wollte das nicht bestätigen. Pressesprecher Wolfgang Müller sagte aber, dass am Mittwoch Mitarbeiter des Landratsamtes und eine Polizeistreife vor Ort waren, weil den 46 Bewohnern Maßnahmen im Zusammenhang mit der Eindämmung des Coronavirus erklärt wurden. Zwischenfälle habe es nicht gegeben.

In der Asylunterkunft in der Bahnhofstraße in Geltendorf leben laut Landratsamt derzeit 46 junge Männer aus Nigeria, Eritrea, Afghanistan und Syrien. Dass sich einer oder mehrere von ihnen mit dem Coronavirus infiziert haben, will das Landratsamt nicht bestätigen. Dort gilt die Maßgabe, dass der Wohnort von Infizierten nicht an die Öffentlichkeit gelangen soll. Das hatte Landrat Thomas Eichinger jüngst auch wieder in der Sitzung des Kreisausschusses gesagt.

Am Mittwoch rückten Mitarbeiter der Behörde mit der Polizei an

Nach Informationen unserer Zeitung ist aber mindestens einer der Bewohner positiv auf das Virus getestet worden. Am Mittwoch sei den Asylbewerbern dann von Mitarbeitern des Landratsamtes mitgeteilt worden, dass für sie ab sofort eine zweiwöchige Quarantäne gelte. Deswegen sei auch die Polizei vor Ort gewesen. Das sei nicht unüblich, sagt Pressesprecher Müller, wenn zu erwarten sei, dass die Bewohner kritisch auf Anordnungen des Landratsamts reagieren könnten.

Für den Fall einer Quarantäne erklärt Wolfgang Müller, wie das allgemeine Prozedere wäre. Die Bewohner müssten zwei Wochen lang auf dem Gelände der Unterkunft bleiben, Essen würde geliefert. Mitarbeiter einer Securityfirma würden kontrollieren, ob sich die Bewohner an die Auflagen halten.

Bürger üben massive Kritik

In Geltendorf stößt das Vorgehen des Landratsamts auf Unverständnis. Unserer Zeitung gegenüber zeigten sich Bürger besorgt. Sie kritisieren, dass das Landratsamt zu spät gehandelt habe und Bewohner der Unterkunft noch Anfang der Woche in einem benachbarten Markt einkaufen waren. Mittlerweile sei ein Zaun um die Unterkunft aufgestellt worden. Es müsse besser kontrolliert werden, wer in der Unterkunft ein und aus geht. Die Bürger, die sich an unsere Zeitung gewand haben, kritisieren auch die Informationspolitik des Landratsamts. „Das soll wohl alles nicht an die Öffentlichkeit kommen“, schreibt ein Bürger in den sozialen Medien.

Aktuell gibt es im Landkreis 322 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Im Klinikum in Landsberg werden laut Landratsamt sieben Corona-Patienten behandelt, einer von ihnen auf der Intensivstation.

