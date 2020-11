vor 55 Min.

Corona: Infektionszahlen im Landkreis Landsberg sinken

Wie das Landratsamt Landsberg informiert, sinken die Corona-Infektionszahlen übers Wochenende. Es gibt aber eine weitere gute Nachricht.

Von Dominic Wimmer

Weniger Menschen in Quarantäne und eine gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz: So lässt sich die derzeitige Entwicklung in Sachen Corona-Infektionen im Landkreis Landsberg über das Wochenende zusammenfassen.

Stand Sonntag waren laut Landratsamt 177 positiv getestet und damit in Quarantäne. Am Freitag lag diese Zahl noch bei 234. Damit ist der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert (Infektionen pro 100.000 Einwohner) von 187 auf 162,9 gesunken. Stark abgenommen hat die Anzahl der Kontaktpersonen ersten Grades, die sich in Quarantäne befinden – sie lag am Freitag noch bei 769 und gestern bei 648.

Mehr als 1000 Menschen aus dem Landkreis Landsberg seit Beginn mit Corona infiziert

Seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis Landsberg zwölf Personen mit oder an Covid-19 gestorben. Insgesamt infizierten sich bislang laut Landratsamt 1014 Personen. Wenn der Schulunterricht am Montag, 9. November, nach den Herbstferien wieder startet, gilt auch im Landkreis Landsberg in allen Altersstufen generelle Maskenpflicht - auch im Unterricht.

