07:22 Uhr

Corona-Infektionszahlen im Landkreis Landsberg steigen massiv an

Der bundesweite Trend zeigt sich auch im Landkreis Landsberg: Im Vergleich zum Freitag springt die Corona-Ampel wieder auf Rot. Zahlreiche neue Infektionen werden gemeldet.

Von Dominic Wimmer

In ganz Deutschland vermeldet das Robert-Koch-Institut (RKI) einen sprunghaften Anstieg der Corona-Neuinfektionen. Und auch im Landkreis Landsberg spiegelt sich dieser Trend wieder. Denn im Vergleich zum Freitag wurden am Samstagmorgen 32 neue Infektionen gemeldet. Und das treibt auch den Inzidenzwert sprunghaft in die Höhe - er schnellte von 48,2 am Freitag auf 69,8 am Samstag hoch.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert gibt Aussagekraft darüber, wie viele Menschen sich - umgerechnet auf 100.000 Einwohner - in diesem Zeitraum infiziert haben. Nach ihm richten sich auch die Maßnahmen, die in jedem Landkreis gelten. Liegt der Inzidenzwert beispielsweise drei Tage hintereinander über 50 gibt es nur noch Shopping im Einzelhandel nach Terminvereinbarung und es darf nur noch eine gewisse Anzahl an Kunden in ein Ladengeschäft.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis Landsberg insgesamt 3213 Personen mit dem Coronavirus angesteckt oder wurden positiv getestet. 58 Todesfälle wurden in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Derzeit befinden sich nach Angaben des Landratsamtes Landsberg 120 Infizierte beziehungsweise positiv Getestete in Quarantäne, darüber hinaus auch 434 Kontaktpersonen ersten Grades.

