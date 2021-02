Corona-Infopolitik im Landkreis Landsberg: Mehr Offenheit wäre besser

Plus Während andere Landkreise eine offensive Infopolitik in Sachen Corona betreiben, wird in Landsberg nur das Nötigste bekannt gegeben. Manche Informationen sogar gar nicht. LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger über das schweigende Landratsamt.

Menschen sind verschieden. Bei manchen erzeugt es Panik, wenn sie Dinge erfahren, die sie nicht wissen wollen, bei manchen ist die Ungewissheit ein Auslöser von Panik. Landrat Thomas Eichinger will mit seiner Informationspolitik in Sachen Corona Panik vermeiden. Das gibt er als Grund an für die verschleppte, oft unvollständige und wenig aussagekräftige Informationspolitik bei den Infektionen im Landkreis Landsberg.

Es stimmt schon: Was man nicht weiß, versetzt auch nicht in Angst und Schrecken. Aber hat dieses Nichtwissen, dieses Stochern im Nebel, nicht auch Folgen? Wenn sich die Landkreisbürger schlecht und oft zu spät informiert fühlen? Wir bekommen viele Zuschriften, in denen sich die Landsberger beschweren, dass die Presse nicht wie in anderen Landkreisen Corona-Fälle und Mutationen sofort meldet. Warum wir sie nicht melden?

Diese Art der Informationspolitik des Landratsamtes Landsberg sorgt für Unruhe

Weil das Landsberger Landratsamt bisher schweigt. Oft zu lange, denn diese Art von Informationspolitik sorgt für Unruhe, weil man sich nicht mehr sicher sein kann, dass man rechtzeitig informiert wird. So souverän Landrat Thomas Eichinger sonst agiert und diesen Landkreis leitet, mit dieser Taktik sorgt er nicht für Ruhe, sondern nur für Unzufriedenheit und Unsicherheit in der Bevölkerung.

Der Fall mit dem Asylbewerber, der ins Krankenhaus nach Buchloe gebracht wurde, ist das beste Beispiel dafür, das lange Verschweigen der Mutationen ein weiteres. Wir haben hier ein Krisenteam in Sachen Corona, das gut arbeitet. Jetzt bräuchte es noch eine gute Öffentlichkeitsarbeit.

