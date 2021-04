Corona-Inzidenz bleibt im Landkreis Landsberg unter 100

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist weiterhin verhältnismäßig niedrig. Wie der Landkreis Landsberg im bayernweiten Vergleich dasteht.

Die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg liegt Stand Dienstagmorgen den dritten Tag hintereinander unter 100. Das Robert-Koch-Institut (RKI) ermittelte 85,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Zwischen Montag- und Dienstagmorgen wurden 14 Personen neu positiv auf das Coronavirus getestet, heißt es weiter, was seit Beginn der Pandemie eine Summe von 3789 Fällen ergibt. 64 Menschen sind seither mit oder an Corona verstorben.

Für Lockerungen dauert es jetzt länger

Bleibt die Inzidenz weiter unter 100, kann es wieder zu Lockerungen bei den Corona-Einschränkungen kommen. Allerdings reichen nun nicht mehr drei Tage aus. In der neuen Bundesnotbremse muss der Wert an fünf Tagen entsprechend niedrig sein, damit diese Lockerungen dann am übernächsten Tag wirksam werden.

Der Landkreis Landsberg weist aktuell den zweitniedrigsten Inzidenzwert in Bayern auf. Niedriger ist er nur im Landkreis Tirschenreuth (81,9), Starnberg hat mit 86,3 einen ähnlichen Wert wie Landsberg. (lt)

