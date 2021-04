Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg zum fünften Mal unter 100

Die Corona-Infektionslage im Landkreis Landsberg entspannt sich weiter. Welche Änderungen ab Samstag in Aussicht sind.

Wie erwartet lag auch am Donnerstagmorgen die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Landsberg deutlich unter 100. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab einen Wert von 70,7 bekannt, am Mittwoch lag er noch bei 74,8. Das bedeutet, dass unter 100.000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen 70,7 positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Aktuell ist das der niedrigste Wert in Bayern. Gestern kamen im Landkreis Landsberg nach Angaben des RKI 16 weitere durch Test nachgewiesene Infektionen hinzu, sodass die Gesamtzahl positiv getesteter Personen auf 3816 gestiegen ist.

Acht Covid-19-Patienten werden im Klinikum behandelt

Aus dem Landratsamt wurde ergänzend zum RKI berichtet, dass sich aktuell 215 positiv getestete Personen in Quarantäne befinden, daneben 508 enge Kontaktpersonen. Im Klinikum werden unverändert acht Covid-19-Patienten behandelt, weiterhin vier davon auf der Intensivstation, zwei Erkrankte müssen beatmet werden, das ist einer weniger als am Tag zuvor.

Seit Sonntag und damit an fünf Tagen hintereinander ist die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 geblieben. Aufgrund dessen kann ab Samstag mit gewissen Lockerungen bei den Corona-Einschränkungen gerechnet werden. Unter anderem betrifft dies die Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre und den Wegfall des Distanzunterrichts. Bei den Kontaktbeschränkungen gilt dann wieder, dass sich bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen. Näheres zu den anstehenden Änderungen wird das Landratsamt spätestens am Freitag bekannt geben. (lt)

Lesen Sie dazu auch: