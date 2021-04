Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg bleibt über 100

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg bleibt über 100. Welche Altersgruppen vor allem von Neuinfektionen betroffen sind.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert, der angibt, wie viele Corona-Neunfektionen es in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gerechnet gab, ist im Landkreis Landsberg leicht angestiegen: von 103,9 am Freitag auf 107,2 am Samstag. Das meldet das Robert-Koch-Institut (RKI).

Laut RKI wurden vom Landratsamt 20 Neuinfektionen gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten im Landkreis Landsberg liegt damit bei 3763. Das RKI informiert auch darüber, welche Personengruppen vor allem von Neuinfektionen betroffen sind. Im Landkreis sind dies die Gruppe der 15- bis 34-Jährigen und die Gruppe der 35- bis 59-Jährigen. Keine Veränderungen gibt es bei den Todesfällen. Es bleibt dabei, im Landkreis Landsberg sind bislang 64 Covid-19-Patienten gestorben.

Dass die Gruppe der Personen über 80 Jahre bei den Neuinfektionen kaum mehr eine Rolle spielt, hängt nach Meinung von Dr. Alexander Schnelke, dem Ärztlichen Direktor des Landsberger Klinikums, vor allem mit dem Impffortschritt zusammen. Diese Altersgruppe habe die Erst-, in vielen Fällen bereits die Zweitimpfung erhalten. Insgesamt wurde im Landkreis bei 21.000 Menschen (Stand 21. April) die Erstimpfung durchgeführt, 7542 Personen haben eine Zweitimpfung erhalten.

