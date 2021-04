Corona-Inzidenzwert im Kreis Landsberg nur noch knapp über 100

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg sinkt weiter und nähert sich der 100er-Marke. Fünf Personen werden derzeit wegen Covi-19 im Klinikum behandelt.

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg sinkt nach kurzer Unterbrechung weiter: Während am Donnerstag die Zahl stagnierte, ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert heute von 109,7 auf 103,9 gefallen, wie das Landratsamt berichtet. Damit liegt der Wert nur noch knapp über der 100er-Marke. Er gibt an, wie viele Landkreisbürger pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen positiv auf das Virus getestet wurden.

Fünf Covid-19-Patienten im Landsberger Klinikum

Derzeit befinden sich 269 Personen im Kreis in Quarantäne, weil sie positiv getestet wurden, weitere 668 müssen sich als Kontaktperson 1 isolieren. Insgesamt schlugen seit Beginn der Pandemie bei 3743 Landkreisbürgern Tests positiv an, 3410 von ihnen sind inzwischen wieder gesund. 64 Personen im Landkreis sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Im Klinikum Landsberg werden derzeit nach Angaben des Landratsamtes fünf Patienten wegen Covid-19 behandelt, zwei von ihnen liegen auf der Intensivstation und werden beatmet. (lt)

