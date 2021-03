vor 32 Min.

Corona: Inzidenzwert im Kreis Landsberg sinkt leicht

Im Landkreis Landsberg gibt es keine weiteren Corona-Todesfälle. An Ostern gilt ein harter Lockdown.

Während die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Merkel für die Osterfeiertage einen harten Corona-Lockdown verkünden, gibt es im Landkreis Landsberg gute Nachrichten: Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist wieder leicht gesunken, auch gibt es keine weiteren Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus im Landkreis zu beklagen.

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert von 44,9 (Montag) am Dienstag auf 41,6 gesunken. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Auch sind im Landkreis keine weiteren Todesfälle verzeichnet worden, seit Beginn der Pandemie starben 58 Menschen im Kreis Landsberg mit oder an dem Coronavirus.

Starke Einschränkungen an den Osterfeiertagen

Am Dienstagmorgen meldet das RKI für den Landkreis drei weitere Covid-19-Fälle, damit erhöht sich die Gesamtzahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 3147. Aktuell positiv getestet und damit in Quarantäne sind nach Angaben des Landratsamts Landsberg im Landkreis 81 Personen, zudem befinden sich weitere 308 Personen in Quarantäne, die als Kontaktpersonen ersten Grades zählen. Im Klinikum Landsberg werden aktuell elf Covid-19-Patienten behandelt, zwei von ihnen müssen auf der Intensivstation beatmet werden.

Für die Osterfeiertage gibt es dennoch starke Beschränkungen: Beim Corona-Gipfel haben die Ministerpräsidenten und Kanzlerin Merkel einen harten Lockdown angeordnet. Unter anderem sind private Kontakte auf einen anderen Hausstand beschränkt. Maximal sollen aber fünf Leute zusammenkommen, wobei Kinder bis 14 Jahren nicht mitgezählt werden. (lt)

