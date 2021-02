Corona: Ist das Bußgeld für die Landsberger Wirte übertrieben?

Plus Das richtige Maß zu finden, ist nicht immer einfach. In Sachen Bußgeld ist die Anzeige für die Landsberger Wirte hart, findet LT-Redaktionsleiterin Alexandra Lutzenberger. Aber die Regeln gelten auch im Fasching.

Auch wenn man kein wahnsinniger Faschingsfan ist, am Lumpigen Donnerstag im Homeoffice zu sitzen, macht so gar keinen Spaß. Im vergangenen Jahr durfte unsere Redaktion noch einigermaßen unbeschwert im Hellmairs feiern und das vermissen wir alle sehr: Aber: Vernünftig sein ist jetzt das Gebot und es scheint sich ja zu lohnen, die Fallzahlen gehen zurück.

Ein bisschen mehr Normalität

Dass die Landsberger Wirte gestern ein bisschen Normalität haben wollten und sich mit Maske und mit Abstand im Freien trafen, kann man verstehen. Erstens wollten sie an den verstorbenen Wirt Niki Amberger erinnern und zweitens ihre derzeitige Lage besprechen. Denn wo bleiben eigentlich die groß angesagten Hilfen? Warum kommen sie so zögerlich? Wie soll das eigentlich noch weiter gehen? Das fragen sich die Gastronomen mittlerweile und bei vielen geht es ums Überleben. Entweder wegen Corona im wahrsten Sinne des Wortes oder im wirtschaftlichen Sinne. Viele sind verzweifelt und suchen dringend Hilfe. Unsere Ämter und Politiker sollten wirklich schneller und unbürokratischer helfen, anstatt es nur zu versprechen.

Ein unschönes Ende der Veranstaltung

Die Gedenkveranstaltung der Landsberger Wirte fand gestern zudem ein unschönes Ende. Denn für einige der Gastronomen am Hellmaierplatz könnte es nun auch ein Bußgeld geben. Rund sieben wurden von der Polizei erwischt – denn ihr Treffen war trotz Maske und Abstand, so die Polizei, nicht erlaubt. Das wissen wir inzwischen eigentlich alle. Und wir halten uns auch dran, nur bei einigen der Regeln fragt man sich inzwischen schon nach dem Sinn – wenn es wirklich um die Ansteckungsgefahr geht. Denn im Sommer durften auf dem gleichen Platz jede Menge Maskengegner ohne Maske demonstrieren. Erlaubt.

Was ist gefährlicher, was ansteckender?

Auch beim Supermarktbesuch trifft man sich in einem Raum mit vielen Menschen aus vielen verschiedenen Haushalten. Auch erlaubt. Soll auch so bleiben, auch wenn man sich manchmal wünschen würde, dass weniger Leute pro Markt zugelassen sind. Denn schließlich darf man sich im Freien mit Maske und Abstand nicht mal mit zwei unterschiedlichen Haushalten treffen. Unverständlich, aber ist so. Draußen ist es einfach gefährlicher? Manchmal fällt es schwer, hier den Sinn zu verstehen und zu akzeptieren. Hoffen wir auf weitere Erleichterungen!

Mehr zum Thema lesen Sie hier:

Themen folgen