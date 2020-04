vor 3 Min.

Corona-Krise: So hilft jetzt auch der Bezirk in Landsberg

Auch die kbo-Lech-Mangfall-Klinik in Landsberg hilft mit, in enger Kooperation mit dem benachbarten Klinikum die Corona-Krise gemeinsam zu bewältigen. Am heutigen Montag startet in den Räumen der Bezirksklinik eine neue Infektambulanz. Daneben wird für das Kreis-Klinikum weiter Unterstützung angeboten, teilt die kbo-Lech-Mangfall-Klinik mit.

Ärzte und Pflegepersonal aus beiden Kliniken stehen sich gegenseitig zur Seite. Derzeit werde die geronto-psychiatrische Station der kbo-Klinik dafür vorbereitet, Patienten aus dem Klinikum aufzunehmen, die nicht mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, sollte es im Klinikum zu Engpässen der Bettenkapazitäten kommen. Zudem soll in der kbo-Tagesklinik im Haupthaus, die ihren Betrieb bis auf Weiteres eingestellt hat, ein Erholungs- und Entspannungsbereich für die Mitarbeiter des Krankenhauses Landsberg, die mit Corona-Patienten arbeiten, geschaffen werden. „Hier können sie ein wenig Kraft tanken, Musik hören, Tee trinken und bei Bedarf psychologische Gespräche mit Kollegen aus der Schmerzklinik führen“, erklärt der Chefarzt der kbo-Klinik, Dr. Robert Kuhlmann.

Eingeschränkter Betrieb bei der Ambulanz

Die Institutsambulanz der kbo-Lech-Mangfall-Klinik Landsberg am Lech läuft mit einem eingeschränkten Betrieb über Telefonkontakte und Notterminen weiter. „Wir tun unser Bestes, um für unsere Patienten weiterhin da zu sein, gleichermaßen hat der Schutz unserer Mitarbeiter einen hohen Stellenwert“, erklärt Gerald Niedermeier, Geschäftsführer der kbo-Lech-Mangfall-Kliniken gGmbH, die an den Standorten Garmisch-Partenkirchen, Agatharied und Peißenberg weitere Fachkliniken für Psychiatrie, Neuropsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik sowie als Tochtergesellschaft in Bad Tölz ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) betreibt.

Wie bereits berichtet nimmt am heutigen Montag auch eine im kbo-Klinikum eingerichtete Infektambulanz ihren Betrieb auf. Diese Einrichtung hat den Zweck, infektiöse Patientenströme zu kanalisieren und die Notaufnahme am Klinikum und vor allem auch die niedergelassenen Ärzte zu entlasten. Geöffnet ist die Infektambulanz täglich von 8 bis 20 Uhr. Die Terminvereinbarung erfolgt über den Hausarzt. Personen mit respiratorischen Symptomen (Halsschmerzen, Fieber, Atemwegserkrankungen, Husten, starker Schnupfen) wenden sich telefonisch an ihren Hausarzt. Dort wird dann im Bedarfsfall ein Termin bei der Infektambulanz vereinbart. (lt)

