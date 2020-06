vor 20 Min.

Corona-Krise: So kreativ ist man im Eresinger Kindergarten

Plus Die Corona-Zeit ist für Familien voller Herausforderungen, wenn die Kindertagesstätte geschlossen ist. Wie man sich in Eresing aber trotzdem nicht aus den Augen verloren hat.

Von Gerald Modlinger

Es war Freitag, der 13. März, als in Eresing wie auch im ganzen Land letztmals regulärer Betrieb in der Kindergarten, -Kinderkrippen- und Mittagsbetreuung war. Seither haben aufgrund der Corona-Beschränkungen nur die wenigsten Mädchen und Buben wieder eine Kindertagesstätte von innen gesehen. Nur die Vorschulkinder sind in der Woche vor Pfingsten bislang wieder zurückgekommen, und es wird wohl Juli werden, bis so etwas wie halbwegs Normalität eintreten könnte. Trotzdem war in den vergangenen elf Wochen in der Eresinger Kindertagesstätte über Regenbogenfenster und bunte Steine hinaus einiges geboten.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Der Corona-Regenbogen war auch nur der Anfang, berichten Sonja Widemann und Veronika Graf, zwei Mütter, die den Kita-Mitarbeiterinnen ein großes Lob für ihr Engagement aussprechen. Denn vieles, von dem, was sonst im Kindergarten passiert wäre, gibt es seither praktisch wie als Lieferdienst nach Hause. Und die Kita-Postbotinnen legen nicht nur was vor der Tür ab, auch der Kontakt soll – natürlich unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Regeln – bestehen bleiben. Jede Woche kommen die Erzieherinnen zweimal „Die Erzieherinnen jeder Gruppe kommen zweimal die Woche zu jedem Kind an die Haustüre und verteilen Aufgaben, Lieder, Fingerspiele, Geschichten zum Vorlesen und so weiter“, berichten Widemann und Graf, „die Eltern und vor allem die Kinder freuen sich jedes Mal, wenn es wieder heißt: Die Kita steht vor der Haustür.“ Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Eine besondere Herausforderung war dabei in diesem Jahr der Muttertag. Da wurden Päckchen ausgeliefert, die nur vom Kind und vom Papa geöffnet werden durften. Drin waren ein Gedicht und eine kreative Aufgabe inklusive Anleitung. Auch das persönliche Gespräch werde weitergeführt. Die Erzieherinnen rufen immer wieder mal an und fragen nach, wie es den Kindern und natürlich auch den Eltern geht. Und wenn die Kinder mit den Eltern beim Spaziergang an der Tagesstätte vorbeikommen, werden sie von den Erzieherinnen vom Fenster aus begrüßt, berichten Widemann und Graf. Und man trifft sich am Fenster, wenn die Kinder ihre bearbeiteten Aufgaben aus der Kindergarten-Post zurückbringen. Plötzlich fehlt es an Beschäftigung So groß die Anerkennung für das Engagement des Kita-Personals ausfällt, so ganz einfach gestaltet sich der Alltag manchmal nicht. „Die Kinder sind nicht ausgelastet“, fasst Veronika Graf die vergangenen Wochen mit ihren zwei Buben im Alter von fünf und zwei Jahren zusammen, „wir konnten ja nirgendwo hin außer in die Natur, wir haben Gott sei Dank einen Garten und sind ganz schnell im Wald“, erzählt sie weiter. Viel seien sie mit dem Fahrrad unterwegs. Aber ohne den Kontakt zu den Freunden werde es doch mal langweilig, zumal ja auch wochenlang die Spielplätze gesperrt gewesen waren. Auch den Kindern den neuen Alltag zu erklären, sei nicht einfach, „sie wissen ja nicht, was ein Coronavirus ist“. Nach den Pfingstferien wird für ihren großen Buben zumindest die kindergartenlose Zeit zu Ende sein. „Der Umgang mit anderen hat total gefehlt“, das sagt auch Sonja Widemann, Mutter von zwei Mädchen im Alter von acht und sieben Jahren und zwei Buben mit fünf und einem Jahr, über die vergangenen Wochen. Und das nicht nur wegen des gesperrten Spielplatzes („der ist uns extrem abgegangen“), sondern weil es auch keinen Tanz, kein Turnen und keinen Fußball mehr gibt. Auch die Widemanns waren in den vergangenen Wochen viel mit dem Fahrrad unterwegs. Auch sportliche Aktivitäten liegen derzeit auf Eis Und die Kinder erlebten mehr als in anderen Jahren, was auf dem Hof der Familie los war: „Die waren viel mit dem Bulldog unterwegs, es wurde ja gesät und siliert“, berichtet Sonja Widemann. Sie nimmt den anderen Alltag trotz vier Kindern, die nun vor allem daheim waren, aber auch positiv wahr: „Ich fand das gar nicht so schlimm, wir haben viel mehr Zeit gehabt.“ Denn es seien etwa mit dem Sport auch viele Aktivitäten weggefallen, die sonst den Tag takten. Anders, so denkt sie, dürfte es aber den Eltern gegangen sein, die außer Haus berufstätig sind: „In deren Haut hätte ich nicht stecken wollen.“

Themen folgen