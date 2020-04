Corona-Krise im Landkreis: Gute Arbeit geleistet

Infektambulanz, Infektmobil, Schutzkleidung und vieles mehr. Der Landkreis ist gut auf eine mögliche Pandemie vorbereitet, findet LT-Redakteur Thomas Wunder.

Da kann man Dr. Markus Hüttl nicht widersprechen. „Wir haben bislang Glück gehabt“ hat der Versorgungsarzt in der Sitzung des Kreisausschusses in Bezug auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Landkreis gesagt. Doch seine weiteren Worten sollten Warnung genug sein. Denn Sorgen bereitet ihm vor allem die Situation in den Pflegeheimen. Was tun, wenn dort Bewohner sich mit dem Virus anstecken und erkranken? Denn es gibt vielerorts nicht ausreichend Räumlichkeiten um die Betroffenen zu isolieren.

Die notwendigen Strukturen schaffen

Da ist es gut, wenn man vorbereitet ist und für den Ernstfall die notwendigen Strukturen schafft. Das tut Markus Hüttl gemeinsam mit der Führungsgruppe Katastrophenschutz und den anderen Verantwortlichen im Landratsamt. Schon jetzt haben sie gute Arbeit geleistet: Die Infektambulanz und das Infektmobil gibt es so in ganz Bayern nicht, das Klinikum wurde mit neuen Beatmungsgeräten ausgestattet und die Beschaffung und Produktion von Schutzkleidung läuft auf Hochtouren.

Noch haben wir Glück gehabt, die aktuelle Zahl von 332 positiv getesteten Personen ist überschaubar. Dennoch kann keine Entwarnung gegeben werden. Wir alle sind gefragt, wenn es darum geht, das Virus einzudämmen. Also: Schutzmaske auf, Abstand halten und Hände waschen.

