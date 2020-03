12:28 Uhr

Corona-Krise trifft Gastronomie: Diese Restaurants liefern jetzt Essen

Während der Corona-Krise bieten viele Restaurants einen Lieferdienst an.

Gemütlich essen gehen in Zeiten von Covid-19? Eher ungünstig. Viele Restaurants im Raum Landsberg am Lech bieten deshalb nun einen Lieferdienst an. Eine Übersicht.

Weil sich das Coronavirus immer weiter ausbreitet, hat der Freistaat das öffentliche Leben stark eingeschränkt. Durften Restaurants zuerst nur noch bis 15 Uhr öffnen, mussten sie mit Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen am Samstag ganz für den Publikumsverkehr schließen. Für viele Gastronomen bedeutet das starke Einbußen.

Um die Lokale im Raum Landsberg in dieser Zeit zu unterstützen, hat unsere Redaktion einen Aufruf gestartet: Gastronomen, die neuerdings einen Lieferdienst anbieten, sollten sich auf Facebook bei uns melden. Das Ergebnis finden Sie hier.

Restaurants im Raum Landsberg am Lech mit Lieferdienst

Wo Sie in Zeiten des Coronavirus Essen bestellen können, sehen Sie in unserer Tabelle. Sie können die verschienen Spalten alphabetisch sortieren, indem Sie auf den Spaltennamen klicken. Sie können aber auch direkt nach Restaurants oder Lokalen suchen, indem Sie den Namen, die Adresse oder die Art der dort angebotenen Küche in das Suchfeld eingeben.





Wenn Sie sehen möchten, welches der Restaurants bei Ihnen im Umkreis nun liefert, werfen Sie einen Blick auf unsere interaktive Karte. Klicken Sie einfach auf die Markierung, um weitere Informationen zur Gaststätte zu erhalten.

Restaurant vergessen? Schreiben Sie uns

Fehlt ein Restaurant im Raum Landsberg, das neuerdings Essen liefert? Dann schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff "Lieferdienst Landsberg" an redaktion@landsberger-tagblatt.de und beantworten Sie darin diese Fragen:

Wie heißt das Restaurant ?

? Wie lautet die Adresse?

Unter welcher Telefonnummer werden Bestellungen entgegen genommen?

Welche Speisen verkauft der Laden? (bitte max. drei Begriffe)

Wie sind die Öffnungszeiten?

Sofern vorhanden: Wie lautet die Internetadresse?

