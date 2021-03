vor 22 Min.

Corona: Landkreis Landsberg ändert Maskenpflicht und Alkoholverbot

Das Landratsamt Landsberg ändert seine Corona-Verordnung. Wo ab Mittwoch noch Maskenpflicht und Alkoholverbot gelten.

Von Thomas Wunder

Der Landkreis Landsberg hat mit den niedrigsten Corona-Inzidenzwert in Bayern. Jetzt reagiert das Landratsamt und ändert seine Allgemeinverfügung bezüglich Maskenpflicht und Alkoholverbot im öffentlichen Raum. Wo ab Mittwoch noch Masken getragen werden müssen und kein Alkohol mehr getrunken werden darf.

Seit Anfang Dezember gilt auch im Landkreis Landsberg eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Geregelt ist das in einer Allgemeinverfügung, die jetzt in einigen Bereichen abgeändert wird, wie das Landratsamt soeben mitteilt. So fallen zum Beispiel kleinere Gassen und wenig frequentierte Straßen in der Landsberger Altstadt raus und wird an einigen Orten die Geltungsdauer geändert. Eine Maskenpflicht gilt ab Mittwoch an folgenden Orten im Landkreis Landsberg:

Stadt Landsberg Karolinenbrücke, Hubert-von-Herkomer-Straße, Leonhardiplatz , Hauptplatz, Salzgasse, Ludwigstraße , Herzog-Ernst-Straße, Georg-Hellmair-Platz , Flößerplatz, Peter-Dörfler-Weg sowie zusätzlich an Samstagen, Sonn-und Feiertagen auch im Bereich vor dem Wildschweingehege im Lechpark Pössinger Au (Keine Maskenpflicht mehr: Klösterl, Goggelgasse, Alte Bergstraße, Spitalplatz, Schlossergasse, Schulgasse, Hinterer Anger, Limonigasse, Sandauer Straße, Vorderer Anger, Vordere Mühlgasse, Hintere Salzgasse).

In der Landsberger Fußgängerzone gilt weiterhin Maskenpflicht. Bild: Julian Leitenstorfer

Markt Kaufering Wochenmarkt Kaufering (immer freitags) am Fuggerplatz (keine Maskenpflicht mehr: Apotheke am Bgm.-Fritz Jung-Platz gegenüber Seniorenstift, P+R Parkplatz in der Viktor-Frankl-Str. beim Verlassen des Bahnhofgeländes).



Markt Dießen nur an Samstagen, Sonn-und Feiertagen: Bahnunterführung zwischen Untermüllerplatz und See sowie der Bereich der Seeanlagen nördlich und südlich des Mühlbachs vom Kunstpavillon bis zum Strandhotel, ohne Minigolfplatz.

Utting nur an Samstagen, Sonn-und Feiertagen: Seepromenade zwischen Gemeinde-Strandbad und südlichem Ende des Summerparks.

Schondorf nur an Samstagen, Sonn-und Feiertagen: Seepromenade zwischen nördlicher und südlicher Einmündung in die Seestraße (ohne Spielplatz und Minigolfplatz).

Auch das Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen im Kreis Landsberg wurde angepasst. Bild: dpa (Symbol)

Auch in Puncto Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen gibt es ähnliche Änderungen wie bei der Maskenpflicht. Das Alkoholverbot gilt ab Mittwoch an folgenden Orten im Landkreis:

In allen Bahnhöfen des Bus- und Schienenverkehrs einschließlich des dazugehörigen Bahnhofsgeländes.

auf allen öffentlichen Kinderspielplätzen.

Stadt Landsberg : Karolinenbrücke, Hubert-von-Herkomer-Straße, Leonhardiplatz , Hauptplatz, Salzgasse, Ludwigstraße , Herzog-Ernst-Straße, Georg-Hellmair-Platz , Flößerplatz, Peter-Dörfler-Weg sowie die Kiesbänke an den Lechufern.

Markt Kaufering : Fuggerplatz, Bgm.-Fritz-Jung-Platz gegenüber Seniorenstift, Gelände des Sport-zentrums an der Bayernstraße einschl. Skaterplatz.

Markt Dießen : Bahnunterführung zwischen Untermüllerplatz und See sowie der Bereich der Seeanlagen nördlich und südlich des Mühlbachs vom Kunstpavillon bis zum Strandhotel, ohne Minigolfplatz.

Utting: Seepromenade zwischen Gemeinde-Strandbad und südlichem Ende des Summerparks.

Schondorf: Seepromenade zwischen nördlicher und südlicher Einmündung in die Seestraße (ohne Spielplatz und Minigolfplatz).

