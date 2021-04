Corona: Landkreis Landsberg startet mit der Luca-App

Um Kontakte in der Corona-Pandemie leichter verfolgen zu können, gibt es die Luca-App. Der Landkreis Landsberg startet jetzt mit dem Angebot.

Die Technik zum Einsatz der Luca-App im Landratsamt Landsberg steht, die letzten Tests im Gesundheitsamt sind erfolgreich gelaufen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Landrat Thomas Eichinger ( CSU) gibt damit nun auch offiziell den Startschuss für den Einsatz der Luca-App im Landkreis Landsberg. Die App fürs Smartphone soll helfen, in der Corona-Pandemie Kontakte leichter nachverfolgen zu können.

Im Landkreis kann damit sofort die Luca-App zur Bekämpfung der Corona-Pandemie eingesetzt werden. Durch die App können Infektionsketten in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt schneller und besser nachverfolgt werden. Statt sich in Besucherlisten einzutragen, scannen Gäste/Kunden künftig ihren persönlichen QR-Code. Sobald private Treffen wieder möglich sind, könnte die App auch dort genutzt werden, heißt es in der Pressemitteilung.

Kontakte sollen so leichter nachverfolgt werden können

„Wir hoffen nun, dass möglichst viele Geschäfte, Gastronomiebetriebe, Veranstalter, Vereine, Betriebe, Bildungseinrichtungen, Behörden und natürlich unsere Bürgerinnen und Bürger im Landkreis die Luca-App nutzen. Damit hätte die Zettelwirtschaft weitgehend ein Ende und die Kontaktnachverfolgung bei Bedarf (positiver Test) wäre wesentlich einfacher und schneller abzuarbeiten", so der Landrat.

Um die Gäste-/Kundenregistrierung, die derzeit an vielen Stellen zwingend vorgeschrieben ist, sowie die Übermittlung von Kontaktdaten an die Gesundheitsämter zu vereinfachen, hat das Bayerische Staatsministerium für Digitales in der vergangenen Woche eine landesweite Lizenz für die Luca-App erworben. Damit haben alle Bürger, Unternehmen, Organisationen und Behörden in Bayern die Möglichkeit, die Luca-App kostenfrei zu nutzen. Das ermöglicht den bayerischen Gesundheitsämtern eine digitale und damit schnelle und effektive Kontaktnachverfolgung, teilt das Landratsamt mit.

Der Landsberger Landrat erhofft sich durch den Einsatz der App Erleichterungen

Die Luca-App kann ab sofort aus den App Stores (Apple App-Store für IOS Geräte bzw. im Google Play Store für Android Geräte) kostenlos heruntergeladen werden. Informationen zur Funktionsweise und dem Gebrauch der Luca-App für Betriebe, Behörden, Einzelhandelsgeschäfte und sonstige Einrichtungen sind auf der Website des Anbieters zu finden.

Die Daten werden zweckgebunden ausschließlich von Gesundheitsämtern zur Kontaktnachverfolgung verwendet. Gesundheitsämter können auf Gästelisten nur zugreifen, wenn der Betreiber sie freigibt. Der Betreiber selbst kann die Daten der Gäste nicht einsehen. Die Nutzung ist selbstverständlich freiwillig. Das teilt das Landratsamt Landsberg mit. Das Gesundheitsamt bittet darum, dass alle Nutzer neben der Mobilfunknummer in der App auch eine E-Mailadresse angeben, denn so könnte das Gesundheitsamt bei größeren Gästelisten einfach und schnell über einen positiven Fall informieren. (lt)

