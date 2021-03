Corona-Lockerungen: Mit der Geduld am Ende?

Plus Weitere Corona-Lockerungen sollten mit einer Test- und Impfstrategie einher gehen. Doch das ist derzeit nicht der Fall, kritisiert LT-Redakteur Thomas Wunder.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hat am Dienstag bei einer Pressekonferenz die richtige Frage gestellt: „Haben die Menschen noch Geduld?“ Wie lange können sie noch darauf verzichten, sich mit Freunden zu treffen, in ein Lokal zum Essen zu gehen oder im Fitnessstudio zu trainieren?

Weil es mit der Geduld bei vielen Bürgern schon zu Ende geht, wurden bundesweit erste Lockerungen beschlossen. Bleibt die Inzidenz konstant unter 100, sind in Bayern weitere Öffnungen möglich. War das richtig? Warum nicht noch bis nach Ostern warten, vor allem bei der Rückkehr zum Präsenzunterricht an Schulen. Nur die Grundschüler im Landkreis gehen bis Ferienbeginn wirklich zwei Wochen in die Schule, alle anderen sind im Wechselunterricht und haben alles in allem eine Woche Unterricht. Ist es das wirklich wert?

Auch im Kreis Landsberg hinkt das Impftempo hinterher

Sicherlich nicht, zumal es an Schulen noch immer keine Schnelltests für Schüler und Lehrer gibt, und das Impftempo deutlich den Erwartungen hinterher hinkt. Denn eigentlich waren weitere Lockerungen immer auch mit einer verbesserten Test- und Impfstrategie verknüpft.

Wie gut die Bürger das Testangebot annehmen, zeigt sich dieser Tage im Testzentrum in Penzing. Vor allem Schüler und Lehrer werden dort getestet. Der Wille ist da, sich auch über freiwillige Tests ein Stück Freiheit zurückzuholen. Und es gibt im Landkreis Landsberg auch viele Menschen, die sich so schnell wie möglich impfen lassen würden. Wenn es nicht schnell gelingt, ausreichend Test- und Impfmöglichkeiten zu schaffen, dann verlieren die Bürger tatsächlich die Geduld. Dann nutzen auch die am Inzidenzwert ausgerichteten Lockerungen nichts.

