17:40 Uhr

Corona-Maßnahmen: So waren die vier Demos in Landsberg

Vier Kundgebungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise fanden am Samstag in Landsberg statt. Unser Foto zeigt den Hellmairplatz.

Plus Am Samstag steigen gleich vier Kundgebungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise in Landsberg. Das Fazit der Polizei.

Von Dominic Wimmer

Wenn es nach einer Veranstalterin aus Schwabmünchen gegangen wäre, dann hätten sich am Pfingstsamstag bis zu 888 Demonstranten auf der Waitzinger Wiese in Landsberg versammeln sollen. Allerdings wurde die Demonstration mit dem Motto „Sofortige Rückkehr zum alten Infektionsschutzgesetz und sofortige Beendigung der Maskenpflicht“ aus logistischen Gründen - wie berichtet - abgesagt. Aber demonstriert wurde trotzdem. Welches Fazit die Polizei zieht.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Stattdessen wurde vier kleinere Kundgebungen in der Innenstadt von anderen Personen beim Landratsamt mit maximal 50 Teilnehmern angemeldet. „Ist die Corona-Impfung das Allheilmittel, von dem unsere Grundrechte abhängig gemacht werden?“ fragte zum Beispiel der Ingolstädter Arzt Dr. Heinz Gärber auf dem Hauptplatz. Am Roßmarkt stieg eine Mahnwache zur Corona-Krise und vor dem Mutterturm lautete das Motto „Für den Erhalt der Grundrechte“. Auch auf dem Hellmairplatz fand ebenfalls eine Protestaktion statt. Vier Kundgebungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise fanden am Samstag in Landsberg statt. Die Polizei - hier am Roßmarkt - hatte nichts zu tun. Bild: Thorsten Jordan Doch es kamen nicht besonders viele Teilnehmer. Die Polizei Landsberg, die sicherheitshalber Unterstützungskräfte aus Fürstenfeldbruck angefordert hatte, hatte einen ruhigen Samstagnachmittag und meldete keinerlei Störungen. "Die Teilnehmerzahlen wurden an allen Orten eingehalten, nach polizeilicher Schätzung waren insgesamt etwa 150 Personen anwesend. Den größten Zuspruch hatten dabei die beiden Versammlungen am Hauptplatz sowie am Georg-Hellmair-Platz. Die 50-Teilnehmer-Grenzen wurden dabei nicht überschritten, jedoch an beiden Orten fast erreicht", so das Fazit. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Ein ausführlicher Bericht folgt. Lesen Sie dazu auch:Warum die Maskengegner nicht auf der Waitzinger Wiese demonstrieren

Themen folgen