vor 43 Min.

Corona: Pähler Bäckerei Kasprowicz stellt Betrieb vorübergehend ein

Das Pähler Unternehmen muss wegen Corona-Infektionen seinen Betrieb einstellen. Davon ist vor allem auch die Versorgung am Ammersee-Westufer betroffen.

Die Corona-Pandemie beeinträchtigt jetzt auch die Versorgungslage am Ammersee – zumindest bei Back- und Konditoreiwaren. Die Bäckerei Kasprowicz in Pähl hat laut eigenen Angaben bis auf Weiteres ihren Betrieb eingestellt. Davon betroffen sind auch vier Verkaufsstellen in Supermärkten in Dießen, Schondorf und Utting sowie im Bäckerei-Café in Utting.

Zahlreiche Kunden standen dort am Sonntagmorgen vor verschlossenen Türen, als sie frische Semmeln oder Brezen fürs Frühstück besorgen wollten. Laut Aushang an den Filialen „hat uns Corona in der Produktion in kürzester Zeit erwischt und fast die ganze Belegschaft aus dem Verkehr gezogen“. Daher müsse der Betrieb ab diesem Sonntag vorübergehend geschlossen werden. Man hoffe aber, die Kunden aber bald wieder mit Backwaren versorgen zu können.

Die Bäckerei Kasprowicz expandiert seit etlichen Jahren mit Verkaufsstellen in Supermärkten. Zugleich haben zahlreiche kleinere Bäckereien am Ammersee aufgegeben, zuletzt die Bäckereien Neu in Utting und Helmer in St. Georgen. In Dießen und Utting gibt es seither keine Bäckereien mehr, sondern ausschließlich Verkaufsfilialen auswärtiger Unternehmen. (ger)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen