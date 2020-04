Corona-Regeln: Drei Gründe für die Disziplin

LT-Redakteur Gerald Modlinger reflektiert das Einhalten der Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie.

So wie es aussieht, haben auch am vergangenen schönen Frühlingswochenende die allermeisten Menschen sich diszipliniert an die Ausgangsbeschränkungen gehalten, die dafür sorgen sollen, dass sich das neuartige Coronavirus langsamer ausbreitet. 460 polizeilich registrierte Verstöße im nördlichen Oberbayern, einem Raum mit rund 1,6 Millionen Einwohnern, sind überschaubar. Das gilt auch für die Schwere der Verstöße, wenn wie in Landsberg allenfalls von „Ansammlungen“ von drei oder vier Personen die Rede ist.

Es sind wohl neben der polizeilichen Überwachungsankündigung drei Faktoren, die diese Disziplin befördern: Zum einen ist das die eigene Angst vor einer Ansteckung. Viele hoffen aber auch darauf, dass die Ausgangsbeschränkungen wie angekündigt aufgehoben werden, wenn die positiven Folgen eintreten, die man sich von der Einhaltung der Regeln erhofft. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt: die soziale Kontrolle. Diese findet nicht nur in Form von Mitteilungen an die Polizei statt. Auch in den Sozialen Medien wird gepostet, wo sich vielleicht Menschen auf einem Markt zu nahe kommen und Kinder spielen, und die Beobachtung, dass sich Menschen ein Eis kaufen und es im Gehen oder bei einem kurzen Verweilen auf einer Bank verzehren, führt ebenfalls zu heißen Debatten. Das sind teilweise schon fragwürdige Entwicklungen.

