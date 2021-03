Corona: Schnelltest-Station in Dießen nimmt den Betrieb auf

Ab sofort gibt es auch in Dießen eine Corona-Teststation: Die Gemeinde Dießen, das BRK und die örtlichen Apotheken rufen das Serviceangebot ins Leben. Wer über Ostern einen Termin will, hat es nicht leicht.

Seit Montag werden in der Dießener Mehrzweckhalle Corona-Schnelltests durchgeführt. Unterstützt wird die Gemeinde dabei von geschultem Personal aus den Teams der Römhild- und Hubertus-Apotheke und vom Bayerischen Roten Kreuz. Auch Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul hat das neue Angebot genutzt und sich testen lassen. Nach nur 20 Minuten kann sie aufatmen: „Ergebnis: negativ“ steht auf der Bescheinigung – eine erfreuliche Momentaufnahme.

Bereits am ersten Tag ließen sich 45 Personen testen – ein Test war positiv. Die Initiatoren freuen sich, dass das Serviceangebot der Gemeinde so gut angenommen wird. Grundsätzlich hat jeder Bürger einmal wöchentlich Anspruch auf einen kostenlosen Schnelltest, der nun auch in Dießen durchgeführt werden kann. „Wir schaffen mit diesem Zentrum für unsere Marktgemeindebewohner eine schnelle und kostenlose Testmöglichkeit“, freut sich die Bürgermeisterin. „Wie bei unserer Impfaktion in der Seniorenresidenz Augustinum, arbeiten auch hier örtliche Organisationen eng mit der Gemeinde zusammen.“

Vor Ostern sind keine Termine mehr frei

Allerdings sind jetzt schon sämtliche Test-Termine vor Ostern vergeben. Deshalb wolle die Gemeinde versuchen, dass Angebot nach Ostern terminlich etwas auszuweiten. Grundsätzlich, so Perzul, seien auch Bewohner von Nachbargemeinden willkommen.

Durch die Terminreservierung sollen Menschenansammlungen vermieden werden. Pro Termin können bis zu drei Personen getestet werden. Eltern können also auch ihre Kinder mitbringen. „Bei Kindern funktioniert das meistens gut, solange die Eltern entspannt sind“, meint Christian Haberkorn vom BRK. Tests, auch für den vorderen Nasenbereich, wie sie bei Kindern vorzugsweise Verwendung finden, seien ausreichend vorhanden.

Nach den Osterferien können sich auch Schüler der benachbarten Grundschule in der Mehrzweckhalle testen lassen. Zwei Vormittage sollen dafür reserviert werden. Die drei übrigen Vormittage sind weiterhin der Öffentlichkeit vorbehalten. Außerdem, so Perzul, würden Gespräche mit dem BRK geführt, ob möglicherweise auch der Gemeinderat vor seinen Sitzungen getestet werden könnte.

Wird die Dießener Mehrzweckhalle zum Impfzentrum?

Das Testangebot soll so lange aufrechterhalten und nach Möglichkeit erweitert werden, so lange es gebraucht wird – darin sind sich die Initiatoren einig. Und Bürgermeisterin Perzul möchte nicht ausschließen, dass sich die Mehrzweckhalle – sollte genug Impfstoff vorhanden sein – auch in ein Impfzentrum verwandeln könnte. „Wir werden sehen, ob wir das brauchen. Denn ab 1. April dürfen ja auch die Hausärzte impfen.“

Bis sie selbst geimpft werden kann, möchte sich Perzul nach Möglichkeit jede Woche testen lassen: „Ich komme beruflich mit vielen Menschen zusammen. Da habe ich eine große Verantwortung“, sagt sie. Derweil warten schon die nächsten Probanden mit viel Abstand und Maske vor der Mehrzweckhalle. Zu ihnen gehören Katrin Huber, Bernhard Schaal und Ursula Bock, die keinerlei Symptome haben, aber trotzdem auf Nummer sicher gehen wollen. Denn was sie auf jeden Fall vermeiden möchten, ist es, andere Menschen anzustecken.

Eine Anmeldung für den Corona-Test ist erforderlich

Schnelltests sind in der Mehrzweckhalle in Dießen bei vorheriger Anmeldung (online oder telefonisch) zu folgenden Terminen möglich: montags von 7 bis 10 Uhr und 11 bis 14 Uhr, dienstags von 8 bis 11 Uhr, 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr. Mittwochs von 8 bis 11 Uhr und von 11.30 bis 14 Uhr, donnerstags zwischen 8 und 11 Uhr sowie von 11.30 bis 14 Uhr und an Freitagen von 8 bis 11, Uhr, 11.30 bis 14 Uhr sowie von 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Infos gibt es auch unter www.brk-landsberg.de, www.roemhild-apotheke.de oder telefonisch unter 08807/92550 oder 08807/6858.

