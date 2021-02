09:14 Uhr

Corona: Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis nähert sich 35er-Marke

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Landsberg sinkt wieder. Auch die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen ist leicht rückgängig.

Deutlich gesunken ist im Landkreis Landsberg der Sieben-Tage-Inzidenzwert, also der Wert, der angibt, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben. Lag er am Dienstag noch bei 42,4, gibt das Landratsamt Landsberg am Mittwoch bekannt, dass der Wert auf 35,7 gesunken ist.

Auch die Zahl der aktuell positiv getesteten Personen, die sich in Quarantäne befinden, ist laut Landratsamt von 93 am Vortag auf 91 am Mittwoch gesunken. Die Zahl der Kontaktpersonen ersten Grades liegt unverändert zum Dienstag bei 102.

Keine neuen "Mutationsfälle"

Damit ist die Zahl der insgesamt infizierten und positiv getesteten Menschen aus dem Landkreis Landsberg seit Ausbruch der Pandemie auf 2948 gestiegen, die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 liegt unverändert bei 47. Gleichzeitig vermeldet das Landratsamt in diesem Zusammenhang insgesamt rund 2810 Genesene.

13 Covid-19-Erkrankte im Klinikum Landsberg

Derweil werden im Klinikum Landsberg aktuell 13 Patienten mit einer Covid-19-Erkrankung behandelt. Wie das Landratsamt ebenfalls vermeldet, befinden sich drei von ihnen in intensivmedizinischer Behandlung, zwei müssen zudem beatmet werden.

Weitere Fälle, bei denen eine der Virusmutationen nachgewiesen wurden, nennt das Landratsamt Landsberg nicht. (lt)

