11:27 Uhr

Corona: So wird auf den Katastrophenfall reagiert

Katastrophenalarm in Bayern wegen Corona: Der Landsberger Landrat richtet sich mit einem Appell an die Bürger. Der Stadtrat hält eine Sondersitzung ab.

Von Dominic Wimmer

Seit Montag gilt in Bayern wegen des Coronavirus der Katastrophenfall. Am Dienstag sollen Bars, Kinos und Schwimmbäder geschlossen werden. Nicht für die Grundversorgung wichtige Läden sollen am Mittwoch schließen. Einzelhandel, Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Reinigungen, Post sowie Bau- und Gartenmärkte sollen weiterhin geöffnet bleiben. Auch Sportplätze und Spielplätze werden gesperrt, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München mitteilte. Restaurants und Betriebskantinen dürfen nur noch von 6 bis 15 Uhr öffnen.

Im Landratsamt Landsberg gab es deswegen heute ein Lagegespräch. Auch in der Stadtverwaltung und etlichen Rathäusern im gesamten Landkreis ist der K-Fall ein großes Thema. Die Ergebnisse der gestrigen Kommunalwahl treten stellenweise in den Hintergrund. Wie Oberbürgermeister Mathias Neuner ( CSU) sagte, verschwende er derzeit keinen Gedanken an die Stichwahl, in die er am 29. März gegen Doris Baumgartl (UBV) muss. Er beruft den Stadtrat am Mittwochabend für eine Sondersitzung ein. Er will dem Stadtrat eine Beschlussvorlage an die Hand geben, der schnellstmöglich darüber entscheiden soll, die Kindergartengebühren vorläufig außer Kraft zu setzen. Bayernweit sind die Betreuungseinrichtungen - genauso wie die Schulen - für die nächsten Wochen geschlossen.

Die Politiker wollen den Menschen die Unsicherheit nehmen

„Viele Menschen sind verunsichert und es geht jetzt vor allem darum, ruhig, vernünftig und gelassen zu bleiben. Trotz aller Besorgnis darf man nicht in Hysterie verfallen“, sagt Landrat Thomas Eichinger (CSU). Ihm sei klar, dass die Maßnahmen der Regierung erstmal neue Besorgnis bei den Bürger auslösen und zu noch mehr Angst führen würden. „Aber eins sollte allen klar sein. Wir stehen nicht in der Gefahr, dass es große Verluste in der Bevölkerung gibt. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die schutzbedürftige Gruppe der älteren Menschen und der Vorerkrankten, nicht gefährdet wird.“ Um alle gleich gut behandeln zu können, müssen wir die Welle der Erkrankungen bei diesen Personen verzögern. Und zwar im Vorgriff auf die nächsten Wochen.

Wie können Landkreis und Stadt die Wirtschaft unterstützen?

Wichtig ist dem Landrat auch, die Schäden in den Wirtschaftsbetrieben gering zu halten. „Mir ist klar, das durch viele der Einschränkungen eine neue Krise in der Wirtschaft ausgelöst wurde. Hier müssen wir an eine effiziente Wirtschaftsförderung denken“, so Eichinger. Wichtig ist, dass sich Menschen vernünftig verhalten: Zwei Dinge, so Eichinger seien vorrangig: Auf große Hygiene achten und große Menschenansammlungen zu vermeiden. „So vernünftig sollte man sein“, sagt Eichinger.

Auch bei der Stadt Landsberg gab es am Montag eine Krisensitzung. OB Mathias Neuner (CSU): „Wir werden in der Stadtverwaltung den Kundenverkehr auf das Nötigste einschränken. Zudem schlage ich dem Stadtrat eine Liste mit Vergünstigungen für Familien vor. Etwa bei den Kindergartengebühren und der Musikschule.“ Wahlkampf in Sachen Stichwahl sei für ihn im Moment kein Thema. „Wir habe eine große Krise zu bewältigen.“

Themen folgen