vor 34 Min.

Corona: Spiel des HC Landsberg gegen Peiting abgesagt

Die Partie des HC Landsberg am Freitagabend ist abgesagt worden.

Die Partie zwischen den Eishockeyvereinen aus Landsberg und Peiting in der Oberliga wird wegen eines Corona-Verdachtsfalls kurzfristig abgesagt.

Von Christian Mühlhause

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf den HC Landsberg. Wie HCL-Pressesprecher Joachim Simon informiert, gibt es beim Gegner, dem EC Peiting, einen positiven Verdachtsfall, weswegen die Partie am Freitagabend im Landsberger Sportzentrum ausfällt.

Einen Nachholtermin gibt es für diese Partie bislang noch nicht. Verlegt wurde auch ein weiteres Spiel der Riverkings. Diese treten nun nicht am kommenden Dienstag, sondern am Freitag, 5. März, daheim gegen die Eisbären Regensburg an.

