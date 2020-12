Corona-Tests: Flexibel in der Krise

Plus Im Landkreis Landsberg bietet das Rote Kreuz über Weihnachten Corona-Tests für Angehörige von Pflegeheim-Bewohnern an. Wie LT-Redakteur Thomas Wunder das Engagement sieht.

Das haben wir in der Corona-Krise gelernt. Die Politik, egal, ob auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene muss oft nachsteuern. Das ist mitunter nachvollziehbar, denn eine Pandemie solchen Ausmaßes hat es bislang nicht gegeben. Der Satz „Wir haben keine Blaupause“ ist daher oft zu hören.

Das gilt auch für den Besuch von Angehörigen in Senioren- und Pflegeheimen sowie in Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Sie gilt es besonders zu schützen, entsprechend streng wurden die Besuchsregeln ausgelegt. Leider so streng, dass ein Besuch über die Feiertage fast nicht möglich war, weil die verlangten Corona-Tests nicht lange zurückliegen dürfen. Dumm nur, wenn die regionalen Testzentren bereits ab 23. Dezember keine Tests mehr durchführen und auch nicht alle Ärzte dieses Angebot vorhalten können.

Ministerium reagiert auf Kritik

Die Politik, in diesem Fall CSU-Gesundheitsministerin Melanie Huml, hat das, wohl aufgrund heftiger Kritik, erkannt und reagiert auf die Problematik. Im Landkreis Landsberg springt das Rote Kreuz ein und stellt kurzfristig seine Ehrenamtlichen, seine Gebäude und sein Fachwissen zur Verfügung. Das zeigt, wie flexibel auf die Krise regiert werden kann, wenn nachgesteuert werden muss.

