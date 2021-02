vor 19 Min.

Corona-Tests im Krankenhaus Buchloe: Die Ergebnisse sind da

Plus Hat sich ein Patient mit einer Corona-Mutation infiziert? Im Buchloer Krankenhaus werden deswegen alle Mitarbeiter der Covid-19-Station getestet.

Von Thomas Wunder und Karin Hehl

Das Krankenhaus in Buchloe hat sich in den vergangenen Tagen abgeschottet. Denn dort wird ein 29-jähriger Asylbewerber aus dem Landkreis Landsberg behandelt, der sich mit einer Coronavirus-Mutation infiziert haben könnte. Jetzt wurden alle Mitarbeiter der Covid-19-Station getestet. Die Ergebnisse liegen nun vor.

Fünf von 40 getesteten Mitarbeitern der Covid-19-Station im Krankenhaus in Buchloe sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Landratsamt Ostallgäu am Dienstagnachmittag mit. Sie befinden sich in Quarantäne. Die übrigen 35 Mitarbeiter der Station sollen am Mittwoch erneut getestet werden. Wie es dem in Buchloe behandelten Covid-19-Patient aus dem Landkreis Landsberg geht.

Wie berichtet, war am Mittwoch vergangener Woche ein 29-jähriger Asylbewerber aus dem Landkreis Landsberg über die Rettungsleitstelle mit einer mittelschweren Lungenentzündung in Buchloe eingeliefert worden. "Dem 29-jährigen Patienten geht es aktuell – den Umständen entsprechend – gut, er hat jetzt nur noch milde Symptome", sagte Gabriele Apfelbacher, Pressesprecherin der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, am Montag. Ein Test des Landsberger Gesundheitsamtes hatte bereits am 22. Januar ergeben, dass der Mann, ebenso wie die anderen acht Bewohner einer Asylunterkunft, voraussichtlich an einer Mutation des Coronavirus leidet. Mit einem sicheren, belastbaren Ergebnis rechnet das Ostallgäuer Landratsamt Ende der Woche.

Im Buchloer Krankenhaus wurde deshalb ein Reihentest unter den Mitarbeitern der Covid-19-Station durchgeführt. Die fünf positiven Befunde sollen auf eine Virus-Mutation getestet werden, heißt es seitens des Landratsamts. Aktuell befinden sich 32 Patienten im Buchloer Krankenhaus St. Josef, davon zehn auf der Covid-19-Station.

Asylbewerber sind seit 20. Januar in Quarantäne

Der 29-jährige Covid-19-Patient lebt in einer Asylunterkunft im Landkreis Landsberg. Wo genau, darüber macht das Landratsamt Landsberg keine Angaben. Der Asylbewerber und seine acht Mitbewohner befinden sich seit 20. Januar in Quarantäne, sagt Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts. Sie alle seien positiv auf das Coronavirus getestet worden, allerdings habe nur der 29-Jährige schwere Symptome gezeigt.

Bei allen bestehe der Verdacht, dass sie sich mit einer Mutation infiziert haben. Das werde derzeit in einem Labor untersucht. Mit Ergebnissen rechne man diese Woche. Aber: „Das Infektionsgeschehen deutet auf eine Mutation hin“, sagt der Pressesprecher. Wie sich die Asylbewerber mit der Coronavirus-Variante angesteckt haben, könne nicht gesagt werden. „Über den Übertragungsweg gibt es noch keine belastbaren Erkenntnisse.“

