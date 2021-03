vor 19 Min.

Corona: Teststationen auch in Dießen und Windach

Corona-Schnelltests sind ab Montag beziehungsweise Mittwoch auch in der Mehrzweckhalle in Dießen und im Pfarrzentrum in Windach möglich.

Ab Montag wird in der Mehrzweckhalle in Dießen getestet, ab Mittwoch im Pfarrzentrum in Windach.

Auch in Dießen und Windach nehmen in Kürze Corona-Teststationen ihren Betrieb auf. Das haben jetzt die Marktgemeinde und die Verwaltungsgemeinschaft Windach angekündigt. Am Montag, 29. März, sollen in der Halle 3 der Mehrzweckhalle die ersten Schnelltests vorgenommen werden können.

Organisiert wird der Testbetrieb vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) und den Apotheken im Ort. Getestet werden soll von Montag bis Freitag. Folgende Öffnungszeiten sind geplant: Montag von 7 bis 10, Dienstag bis Freitag von 8 bis 11 und zusätzlich Dienstag von 14 bis 16 und Freitag von 17.30 bis 19.30 Uhr. Vormittags werde die Teststation vom Personal der Apotheken betreut, in den Nachmittags- und und Abendstunden von Helfern des BRK.

Pro Woche ist ein kostenloser Test möglich

Wer einen Corona-Test machen will, kann sich über die Homepages der Römhild-Apotheke und des BRK-Kreisverbands anmelden. Der Testtermin wird dann per E-Mail bestätigt. Diese Bestätigung muss – ebenso wie der Personalausweis – in die Mehrzweckhalle mitgebracht werden. Anmeldungen sind auch telefonisch unter 08807/92550 und 08807/6858 möglich.

Ein negatives Ergebnis habe eine Gültigkeit von 48 Stunden. Wer Erkältungssymptome hat, solle sich in der Station nicht testen lassen, so die Gemeindeverwaltung weiter. Pro Woche kann jede Person einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen, die Kosten dafür trägt der Staat.

In der Teststation können laut Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer nach den Osterferien auch Corona-Tests für Kinder der benachbarten Grundschule abgewickelt werden, die ebenfalls die Apothekenmitarbeiter durchführen.

So läuft es in Windach

Eine weitere Schnelltest-Station wird in Windach eingerichtet. Laut Mitteilung der Verwaltungsgemeinschaft werden im Pfarrzentrum Maria am Wege ab 31. März jeden Mittwoch von 7 bis 9 Uhr PoC-Antigen-Tests gemacht. Dies geschieht durch pharmazeutisches Fachpersonal der Apotheke am Dorfbrunnen Utting. (lt)

