Corona-Verdacht: So erlebte ein Landsberger den Hausarrest auf La Gomera

Plus Sechs Männer aus dem Landkreis machen Urlaub auf La Gomera. Einer hat das Coronavirus und muss ins Krankenhaus. Seine Freunde haben Hausarrest. Einer erzählt, wie sich das anfühlt.

Sechs Arbeitskollegen wollen einen schönen Urlaub auf La Gomera verbringen. Einer von ihnen ist mit dem Coronavirus infiziert und muss ins Krankenhaus der Kanareninsel. Unsere Redaktion hat mit einem 50-jährigen Landsberger gesprochen, der zu der Gruppe gehört. Er hat Hausarrest und muss im Ferienhaus bleiben.

Der Landsberger auf der Kanareninsel war gewissermaßen ein „Phantom“ in der Berichterstattung, wie er selbst sagt: Bisher war immer von fünf Deutschen die Rede, der 50-Jährige ist jedoch die Nummer sechs der Gruppe von Arbeitskollegen, die für zehn Tage auf La Gomera „entspannen und wandern“ wollten. Der Landsberger wurde bisher nicht erwähnt, da er auf La Gomera nicht ins Krankenhaus gebracht wurde.

Zwei Männer der Gruppe hatten Kontakt zu Corona-Infiziertem

Zwei der Arbeitskollegen des 50-Jährigen waren am 25. Januar auf einem Fest mit einem Webasto-Mitarbeiter zusammengetroffen, der später als Träger des Coronavirus identifiziert wurde. Die beiden Männer flogen am Dienstag, 28. Januar, mit vier Arbeitskollegen auf die Kanareninsel. „Wir sind drei aus dem Landkreis Landsberg und drei aus umliegenden Landkreisen“, erzählt der 50-Jährige, der namentlich nicht genannt werden will.

Die beiden Männer wurden als Kontaktpersonen eines Virusträgers ermittelt, und am Donnerstag standen Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden „mit Schutzanzügen“ vor der Tür des spanischen Ferienhauses, wie der Landsberger berichtet. Nicht nur die zwei Kontaktpersonen seien mitgenommen worden, sondern auch die drei anderen. „Sie hatten eine Körpertemperatur über 37 Grad, ich war der einzige, dessen Temperatur darunter blieb.“ Also durfte er im Ferienhaus bleiben, während die fünf ins Krankenhaus kamen. Das Grundstück zu verlassen, war aber auch ihm untersagt.

Die spanische Presse habe großes Interesse gehabt. „Am zweiten Tag standen die Reporter vor der Tür. Sie haben auch das Krankenhaus belagert, das war sehr unangenehm.“

Es sei eine kafkaeske Situation gewesen, in diesem Ferienhaus, ganz alleine, „ein bisschen wie Einzelhaft“, schildert er seine Eindrücke von der Isolation. Zudem habe er nicht gewusst, ob er auch noch abgeholt werden würde. Verwundert habe ihn, dass es seitens der spanischen Behörden keine schriftliche Anweisung gegeben habe. Dass er im Haus zu bleiben habe, sei ihm von einer Dolmetscherin mündlich mitgeteilt worden. Mit Essen und Trinken sei er aus einem Restaurant versorgt worden. Die deutschen Behörden hätten sich gekümmert, mit dem Gesundheitsamt in Landsberg und dem Robert-Koch-Institut habe er Kontakt gehabt.

Coronavirus auf La Gomera: Jetzt sind zumindest wieder fünf der Urlauber zusammen

Sechs Tage war der Landsberger alleine in dem Ferienhaus, am Mittwoch durften vier seiner Kollegen aus der Klinik zurück ins Ferienhaus. Bei ihnen waren zum zweiten Mal die Proben virusfrei. Nur ein 26-Jähriger aus der Reisegruppe stellte sich als Virusträger heraus. Er ist symptomfrei, muss aber weiter im Krankenhaus bleiben. In den Teneriffa News hatte sich Oliver Heinrich Klassen – er ist ein Arbeitskollege aus dem Weilheimer Raum – zum Klinikaufenthalt geäußert. Klassen spricht in dem Interview von guter Behandlung, nur das Bier habe gefehlt.

Am Mittwochabend feierten die fünf Männer: „Die Situation hat sich halbwegs normalisiert“, erzählt der Landsberger. “ Das Grundstück des Ferienhauses auf La Gomera dürfen die fünf Männer nicht verlassen – bis voraussichtlich 14. oder 15. Februar. „Wir hatten zehn Tage geplant, daraus werden drei Wochen, von denen wir aber nichts haben.“

