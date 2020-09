vor 17 Min.

Corona-Verstoß in Kaufering? Polizei taucht bei falschem Event auf

Plus Nachbarn einer Kauferinger Gaststätte melden bei der Polizei eine Großhochzeit. Doch es gibt offenbar Missverständnisse. Der Gastwirt schildert den Fall aus seiner Sicht.

Von Dominic Wimmer

Eine Großhochzeit sorgt derzeit in Kaufering für Gesprächsstoff. Nach Angaben von Anwohnern feierten am vergangenen Wochenende in einer Gaststätte weit über 100 Personen. Die Anwohner beklagen einen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Denn in Bayern sind derzeit bei Hochzeiten in geschlossenen Räumen nur maximal 100 Gäste erlaubt, im Freien maximal 200. Auch die Polizei wurde gerufen. Die tut sich mit den Ermittlungen aber schwer. Der zuständige Gastwirt verweist auf die Einhaltung aller Regeln.

Dauerregen und grau in grau – der vergangene Samstag sorgte für Brautpaare nicht gerade für die schönsten äußeren Bedingungen. Trotzdem wurde in der Kauferinger Gaststätte „Bei Dimi“ ordentlich gefeiert. Die Gäste einer türkischen Großhochzeit hatten sich dort versammelt. Anwohner wunderten sich über die Veranstaltung, wie sie dem LT schilderten. Sie zählten rund 80 Autos auf dem Parkplatz und schlussfolgerten daraus, dass weit über 100 Personen in der Gaststätte feiern und somit gegen die derzeit geltenden Corona-Schutzmaßnahmen verstoßen werde. „Es geht ums Prinzip. Jeder soll sich an die Regeln halten“, sagt eine Kauferingerin, die die Polizei rief und sich über das Vorgehen der Beamten wunderte. Denn am Telefon sei ihr mehrfach gesagt worden, dass die Streife vor Ort neben dem Sportzentrum lediglich das Volksfest als Veranstaltung ausgemacht habe, aber dort aufgrund des Regens nichts los sei.

Wie viele Gäste waren wirklich da?

Derweil wurde in der Gaststätte „Bei Dimi“ gefeiert. „Bei uns hat zum ersten Mal eine türkische Hochzeit stattgefunden“, sagt Betreiber Dimitrios Skinitis. Es seien in der Tat über 100 Gäste gewesen. Allerdings habe man den überwiegenden Teil im Freien untergebracht und extra eine Überdachung installiert, weil es am Samstag so stark geregnet hat. Ein kleinerer Teil der Gäste sei in der Gaststätte gesessen. Dort sei auch getanzt worden. „Die Veranstaltung ist komplett nach den Regeln abgehalten worden. Alle Maßnahmen und Richtlinien sind eingehalten worden. Die Gäste sind alle mit Masken rein- und rausgegangen.“

Der Gastronom habe Listen über die Besucher geführt, wie viele Personen aber tatsächlich dagewesen seien, konnte er auf LT-Nachfrage aber nicht genau sagen. Es seien jedenfalls nicht über 200 gewesen und man habe darauf geachtet, dass sich nicht über 100 gleichzeitig im Innenbereich aufhalten. Gegen 22 Uhr sei sogar die Polizei gekommen und habe sich davon überzeugt, dass alles korrekt ablaufe. So schilderte es uns Dimitrios Skinitis.

Gastwirten droht bei Verstößen ein empfindliches Bußgeld

Wie Michael Strohmeier, der stellvertretende Leiter der Polizei Landsberg, sagt, waren jedoch keine Beamten vor Ort. „Wir hatten zwar eine Mitteilung. Aber im Nachgang kamen wir zur Erkenntnis, dass wir an die falsche Veranstaltung rangegangen sind.“ Nach Mitteilung von Anwohnern wurde das Volksfest von einer Streife angesteuert. Dort gab es aber keine Feststellung, da aufgrund des schlechten Wetters nichts los war. „Da ist uns leider ein Fehler unterlaufen“, so Strohmeier. Offenbar habe es wohl eine Veranstaltung mit mehr als 100 Besuchern in der Gaststätte gegeben. Jedoch könne ein Verstoß nicht zur Anzeige gebracht werden, da keine Beamten vor Ort waren und die Situation in Augenschein nehmen konnten.

Beim Markt Kaufering will man den Fall prüfen, wie Bürgermeister Thomas Salzberger (SPD) auf Nachfrage erklärt. Gastwirten drohen in Bayern bei der Durchführung einer nicht zulässigen Veranstaltung oder Versammlung 5000 Euro Strafe.

