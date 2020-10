vor 17 Min.

Corona: Wann erreicht der Landkreis Landsberg den Frühwarnwert?

Die Anzahl der positiv auf Corona getesteten Personen steigt im Landkreis Landsberg weiter an. Das Gesundheitsamt trifft eine Prognose hinsichtlich des kritischen Frühwarnwerts.

Von Thomas Wunder

Nach dem sprunghaften Anstieg am Wochenende nähert sich die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Landsberg dem Frühwarnwert der Sieben-Tage-Inzidenz. Das Gesundheitsamt rechnet damit, dass der Wert diese Woche erreicht wird.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen es in den vergangenen sieben Tagen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner gegeben hat. Der Warnwert liegt bei 50, der Frühwarnwert bei 35 Fällen. Für den Landkreis Landsberg betrug er am Dienstag 28,3, am Mittwoch 30. Am Mittwoch befanden sich laut Landratsamt 35 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, in häuslicher Quarantäne – sechs mehr als am Tag zuvor. Auch die Zahl der Kontaktpersonen, die zu Hause bleiben müssen, ist gestiegen: von 253 auf 287. Gut die Hälfte der betroffenen Personen zeigt keine Symptome, sagt Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts.

Welche Schutzmaßnahmen könnte der Landkreis vor Corona ergreifen?

Das Gesundheitsamt geht laut Müller mittlerweile davon aus, dass der Frühwarnwert von 35 noch in dieser Woche erreicht wird. Wie berichtet, fanden in den vergangenen Tagen zahlreiche Corona-Tests im Pandemiezentrum auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Penzing statt. Was passiert, wenn der Warnwert im Landkreis erreicht wird? Demnach müsse das Gesundheitsamt einen Bericht über die Lage im Landkreis an das Bayerische Landesamt für Gesundheit schicken – mit Vorschlägen, wie auf die Situation reagiert werden kann. In anderen betroffenen Landkreisen wurde in den vergangenen Tagen zum Beispiel eine Maskenpflicht im Unterricht an weiterführenden Schulen angeordnet und die Zahl der erlaubten Gäste bei privaten Feiern auf 50 reduziert.

Wie Wolfgang Müller sagt, will man lokal begrenzt handeln und nennt ein Beispiel: Sollte an einer Schule im südlichen Landkreis mehrere Corona-Fälle auftreten, mache es keinen Sinn, in einer Schule im nördlichen Landkreis eine Maskenpflicht anzuordnen. Maßnahmen seien auch abhängig von den Ergebnissen der Konferenz zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten.

