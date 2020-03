Corona: Warum wurde in Penzing noch getagt?

Plus Der Penzinger Gemeinderat trifft sich während der Corona-Krise zur Sitzung in der Schule. Das stößt auf Kritik.

In den vergangenen Wochen folgte Absage auf Absage: Konzerte, Vorträge oder Gemeinderatssitzungen finden wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Auch im Landkreis Landsberg. In Penzing tagte der Gemeinderat am 16. März. An jenem Tag, an dem Ministerpräsident Markus Söder den Katastrophenfall für Bayern ausgerufen hatte. Hätte die Sitzung in Penzing dann eigentlich nicht abgesagt werden sollen? Das fragen sich Bürger und der Untermühlhausener Gemeinderat Johannes Bachmeir.

In einem Schreiben, das an mehrer Gemeinderäte adressiert war und unserer Zeitung vorliegt, äußert ein Bürger sein Unverständnis über die Entscheidung, die Sitzung stattfinden zu lassen. Auf ihrer Home-page bitte die Gemeinde die Bürger darum, dass sie nicht nur sich selbst vor dem Coronavirus schützen sollen, sondern auch die Mitarbeiter der Gemeinde und daher Anfragen nur noch per Telefon oder E-Mail stellen sollten. Warum treffe sich dann der Gemeinderat? „Gerade die Vertreter der Gemeinde hätten doch hier ihre Vorbildfunktion auch im eigenen Interesse ausüben und die Sitzung geschlossen ablehnen sollen“, schreibt der Bürger.

Den Bürgermeister gebeten, die Sitzung abzusagen

Johannes Bachmeir aus Untermühlhausen ist Gemeinderat in Penzing. Er kennt das Schreiben des Bürgers und hat ihm auch geantwortet. Er könne die Verärgerung des Bürgers in vollem Umfang verstehen, schreibt er darin. „Ich entschuldige mich zumindest von meiner Seite aus, dass diese Gemeinderatssitzung unter diesen Umständen stattgefunden hat“, schreibt Bachmeir in seiner Antwort. Wie er unserer Zeitung sagt, habe er noch am Nachmittag des Sitzungstags mit Bürgermeister Johannes Erhard über eine Absage der Sitzung gesprochen. Er habe ihn gebeten, die Sitzung abzusagen, so Bachmeir.

Die Sitzung fand nicht wie üblich im Sitzungssaal des Rathauses, sondern in der Aula der Grundschule statt. Dort seien Tische rund um einen Beamer aufgestellt worden, so Bachmeir. Allerdings seien seine Kollegen den behördlichen Mindestanforderungen nicht nachgekommen. Unter anderem sei der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten worden. „Die Gemeinderäte saßen bis auf meine Wenigkeit paarweise sehr eng an einem Tisch“, schreibt Johannes Bachmeir in seiner Antwort an den Bürger. Was ihn vor allem gestört habe, sei aber etwas anderes gewesen. Die Eingangstüre zur Schule sei für lange Zeit verriegelt gewesen, weswegen wohl einige Zuhörer nicht zur Sitzung hätten kommen können. Einige Besucher hätten dennoch an der Sitzung teilgenommen.

„Wir haben nichts Verbotenes getan“

Bürgermeister Johannes Erhard will sich nicht groß zu den Vorwürfen äußern. „Die Aussagen treffen größtenteils nicht zu“, sagt er auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Gemeinde habe sich im Vorfeld beim Landratsamt und beim Gemeindetag abgesichert, ob und wie die Sitzung abgehalten werden kann. „Wir haben nichts Verbotenes getan.“ Auch die Sitzung am 6. April soll in der Schule stattfinden.

