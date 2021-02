vor 49 Min.

Corona: Weitere Mutation im Landkreis Landsberg angekommen

Der Corona-Ausbruch in einer Großbäckerei in Pähl hat weitreichende Folgen für den Landkreis Landsberg. Mittlerweile scheint auch die nächste Mutation da zu sein - und das Landratsamt schweigt.

Von Thomas Wunder

Der Corona-Ausbruch in der Pähler Großbäckerei Kasprowicz hat in den vergangenen Tagen die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis Landsberg deutlich ansteigen lassen. Wie bereits berichtet, wurde bei zwei Mitarbeitern die britische Mutationsvariante (B 1.1.7) nachgewiesen. Zudem verbreitet sich mittlerweile auch eine andere Virusvariante im Landkreis.

Ein mit der britischen Virusvariante infizierter Mitarbeiter der Großbäckerei wohnt nach Angaben des Landratsamts Weilheim-Schongau im Landkreis Landsberg. Nach Informationen unserer Zeitung handelt es dabei um jenen Fall, den das Landratsamt Landsberg am Mittwoch öffentlich gemacht hat. Der Betroffene, der bereits am 20. Januar positiv auf das Coronavirus getestet worden war und bei dem wenige Tage später der Verdacht auf eine Virusvarianten auftauchte, hat mittlerweile die Quarantäne verlassen, nachdem ein abschließender PCR-Test negativ war, wie das LT erfahren hat.

„Üblicherweise kann man bei Ausbrüchen davon ausgehen, dass die Varianten dann auch bei den übrigen Erkrankten vorliegt, auch wenn nicht alle Ergebnisse bereits vorliegen“, teilt Erika Breu, die Pressesprecherin des Landratsamts Weilheim-Schongau mit. Bei den 15 Erkrankten aus dem Kreis Weilheim-Schongau bestehe der Verdacht der Mutation. Es sei davon auszugehen, dass auch bei diesen die britische Variante vorliegt.

Wurde das mutierte Virus in der Bäckerei in Pähl unter allen Mitarbeitern verbreitet?

Zwischenzeitlich wurden neben den Mitarbeitern der Bäckerei auch deren Kontaktpersonen im häuslichen Umfeld auf das Coronavirus getestet, so Breu. Insgesamt seien in Zusammenhang mit dem Ausbruch 28 Personen positiv getestet worden, acht davon aus dem Landkreis Landsberg. Alle Infizierten zeigten bislang einen leichten Verlauf und seien in Isolation zu Hause. Wie Wolfgang Müller, der Pressesprecher des Landratsamts Landsberg, sagt, befinden sich die acht Infizierten aus dem Landkreis Landsberg seit Ende Januar in Quarantäne. Nach Informationen unserer Zeitung liegen auch bei diesen Personen Verdachtsfälle vor.

Das Landsberger Landratsamt sagt nichts zur Mutation, die die Unterallgäuer Kollegen bekanntgeben

Der Verdacht auf eine Virusmutation besteht auch bei zehn Asylbewerbern aus dem Kreis Landsberg. Einer von ihnen, der schwere Symptome hatte, wird im Krankenhaus Buchloe behandelt. Die anderen Asylbewerber sind in ihrer Unterkunft in Quarantäne, wie Wolfgang Müller sagt. Heute steht dort ein Reihentest an. Fällt der negativ aus, werde die Quarantäne beendet.

Auch im Landkreis Unterallgäu ist eine Corona-Mutation nachgewiesen worden. Wie das dortige Landratsamt mitteilt, handelt es sich um die Mutation RNA N501Y, die zum Beispiel in Brasilien und Südafrika verbreitet ist. Die betroffene Person habe sich im Landkreis Landsberg angesteckt. Der Landsberger Pressesprecher Wolfgang Müller wollte dazu keine Angaben machen. Die Ergebnisse der Reihentests im Kreisseniorenheim Greifenberg liegen noch nicht vor. Dort haben sich sieben Bewohner und acht Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt sind die Infektionszahlen im Landkreis Landsberg wieder gestiegen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen