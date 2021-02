vor 36 Min.

Corona: Weiterer Todesfall im Landkreis Landsberg

Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie steigt im Landkreis Landsberg. Die Inzidenz sinkt leicht.

Im Landkreis Landsberg gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Das teilt das Landratsamt Landsberg am Freitag mit. Leicht gesunken ist dagegen der Inzidenzwert.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Landkreis Landsberg hat sich leicht erhöht: Am Freitag werden vom Landkreis 2935 Personen gemeldet, bei denen das Virus festgestellt wurde – am Donnerstag waren es 2932 gewesen. Eine weitere Person ist im Zusammenhang mit Corona gestorben, die Zahl der Todesopfer erhöht sich damit auf 45.

Der Inzidenzwert sinkt unter 40

Leicht gesunken ist dagegen der Sieben-Tage-Inzidenzwert, also der Wert, der angibt, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner sich im Landkreis innerhalb von einer Woche infiziert haben, steigt weiter, von 41,6 (Donnerstag) auf 39,9. Positiv getestet und in Quarantäne befinden sich aktuell 112 (Donnerstag 111) Personen, als Kontaktperson sind 120 (113) in Quarantäne.

Eine Erstimpfung haben im Landkreis aktuell 4056 Personen erhalten, die Zweitimpfung 1681 Personen. (lt)

