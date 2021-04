Corona: Weiteres Todesopfer im Landkreis Landsberg

Im Landkreis Landsberg gibt es im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ein weiteres Todesopfer. Verzögerte Meldungen sorgen für falsche Inzidenzen.

Traurige Nachrichten vermeldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montagmorgen. Im Landkreis Landsberg ist eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Dabei handelt es sich laut Landratsamt um eine "Person mittleren Alters".

Es ist das 63 Todesopfer im Landkreis seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020. Im Klinikum Landsberg werden derzeit zehn Patienten wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt. Zwei davon auf der Intensivstation. Beatmet werden muss aktuell laut Landratsamt kein Patient. Ihre erste Impfung haben laut der Behörde bereits 15.608 Menschen im Landkreis erhalten und 6973 auch schon die zweite Dosis. Zahlen von Hausärzten sind hier nicht eingerechnet.

Auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gerechnet) im Landkreis Landsberg steigt von Sonntag zu Montag deutlich an. Hatte das Robert-Koch-Institut am Sonntag noch einen Wert von 88,1 gemeldet, liegt dieser nun bei 106,4. Insgesamt 43 neu positiv auf das Coronavirus getestete Personen sind hinzugekommen. Damit wurden seit Pandemiebeginn 3497 Personen im Landkreis Landsberg positiv getestet. Das Landratsamt weist in dem Zusammenhang aber daraufhin, dass es am Wochenende zu Melde- beziehungsweise Übermittlungsverzögerungen gekommen sei. Die gemeldeten Fälle seit Sonntag verteilen sich etwa zur Hälfte auf Samstag und Sonntag, sodass die Inzidenz am Sonntag zu niedrig war, heute zu hoch, so das Landratsamt. "Ein realistischeres Bild über das Infektionsgeschehen ist dann morgen, Dienstag, wieder ersichtlich", schreibt die Behörde.

Inzidenz steigt über 100

Zu beachten ist auch, dass die Corona-Notbremse wieder greift, sollte der Inzidenzwert drei aufeinanderfolgende Tage über 100 liegen. Dann ist das Landratsamt gefordert, dies unverzüglich bekannt zu machen. Zwei Tage darauf tritt dann die Notbremse wieder in Kraft. Sollte die Inzidenz im Landkreis Landsberg am Dienstag und Mittwoch also auch über der Marke von 100 liegen, könnte ab Freitag wieder die Notbremse greifen.

Die Corona-Notbremse war erst am gestrigen Sonntag aufgehoben worden, weil die Inzidenz im Landkreis nach der Osterwoche permanent unter dem Schwellenwert gelegen hatte. Dadurch ergab sich eine kuriose Situation: Wie Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts, am vergangenen Freitag gegenüber dem LT mitteilte, durften die Menschen am Sonntag ab 0 Uhr wieder ohne triftigen Grund auf die Straße. Am Samstag griff die ab 22 Uhr geltende Ausgangssperre allerdings noch bis 24 Uhr. Weil die Inzidenz in der vergangenen Woche die gesamte Zeit unter 100 lag, ist diese Woche zudem auch in vielen Geschäften wieder Terminshopping möglich. (Click&Meet).

Entscheidung für Schulen fällt immer freitags

Auswirkungen hat die aktuelle Entwicklung möglicherweise auch auf die Schulen. Bei einem Wert von über 100 gilt grundsätzlich Distanzunterricht. Zu beachten ist allerdings, dass immer freitags entschieden wird, welche Regelung gilt. Es kann also ab Montag in einer Woche dazu kommen, dass Distanzunterricht angeordnet wird. Ausgenommen sind davon die Abschlussklassen aller Schularten. Grundsätzlich gilt aber, dass alle Schüler unabhängig von der Infektionslage mindestens zwei Mal pro Woche selbst in der Schule testen oder einen aktuellen PCR- oder Schnelltest vorlegen müssen.

