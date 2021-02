vor 35 Min.

Corona: Wieder Todesfälle im Landkreis Landsberg - weitere Mutationen bestätigt

Der Landkreis Landsberg beklagt im Zusammenhang mit Corona zwei weitere Todesfälle. Außerdem werden weitere Infektionen mit der südafrikanischen und britischen Variante bestätigt.

Von Frauke Vangierdegom

Das Landratsamt Landsberg bestätigt zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist wieder leicht gesunken. Zudem hat sich die Zahl der mit der südafrikanischen beziehungsweise britischen Variante des SARS-CoV-2 auf insgesamt 18 erhöht.

Eine hochbetagte Person mit Vorerkrankungen sowie eine betagte Person mit Vorerkrankungen, die an Covid-19 erkrankt waren, sind laut Mitteilung aus dem Landratsamt gestorben. Damit hat sich die Zahl der Todesfälle im Landkreis Landsberg im Zusammenhang mit Corona von 39 am Freitag auf 41 am Samstag erhöht.

In Quarantäne bis zum negativen PCR-Test

Bei den jetzt bestätigten Varianten handelt es sich nach Angaben des Landratsamts um „epidemiologisch erwartete Bestätigungen von Verdachtsfällen aus einer Gemeinschaftsunterkunft und einer Seniorenwohngemeinschaft mit Heimcharakter“.

Die britische Mutation des Coronavirus ist in weiteren Fällen nachgewiesen worden. Unser Bild zeigt den Bildschirm eines Labors, auf dem der Stammbaum unterschiedlicher Mutationen des Erregers angezeigt wird.

Die Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft konnten dem Bericht zu Folge inzwischen alle aus der Quarantäne entlassen werden. Für die Bewohner und Mitarbeiter der Seniorenwohngemeinschaft endet die Quarantäne in der kommenden Woche, allerdings nur dann, wenn die Betroffenen ohne Symptome, und nur nach einem weiteren negativen PCR-Test.

Drei Personen mit der britischen Variante infiziert

Bei insgesamt drei Personen – im Umfeld eines Großbetriebs - wurden ebenfalls vom LGL drei weitere britische Varianten B.1.1.7 bestätigt. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der mit der britischen Variante Infizierten auf 6. Auch dabei handelt es sich laut Pressemitteilung um erwartete Bestätigungen von Verdachtsfällen. Eine Person sei bereits aus der Quarantäne entlassen, zwei Personen befänden sich noch in häuslicher Isolation. Die meisten der Kontaktpersonen seien mehrfach negativ getestet und konnten aus der Quarantäne entlassen werden. Nur wenige Betroffene befinden sich den Angaben zufolge noch in häuslicher Isolation.

Die nächste Coronavirus-Mutation ist im Landkreis Landsberg angekommen. Bild: Georg Hochmuth/dpa (Symbol)

Das Gesundheitsamt Landsberg sei optimistisch, „dass alle bisher bekannten Infektionsketten mit SARS-CoV-2 Varianten im Landkreis erfolgreich unterbrochen werden konnten, sodass es aus heutiger Sicht zu keinen weiteren Ansteckungen aus diesen Ausbruchsgeschehen gekommen sein dürfte“, ist der Pressemitteilung zu entnehmen.

Weniger Menschen in Quarantäne

Leicht gesunken ist von Freitag auf Samstag auch die Zahl der aktuell Infizierten, die sich in Quarantäne befinden von 112 auf 101. Auch die Zahl der Kontaktpersonen hat sich verringert – von 112 auf 101. Insgesamt haben sich im Landkreis Landsberg seit Ausbruch der Pandemie laut Landratsamt 2891 Personen, 2749 sind in der Zwischenzeit wieder genesen.

Der Inzidenzwert liegt weiter unter 40

Gesunken ist auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert, also die Zahl der Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner gerechnet. Dieser liegt am Samstag bei 39,1 (Freitag: 39,9).

