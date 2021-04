Corona: Wieder deutlich mehr Neuinfektionen im Landkreis Landsberg

Robert-Koch-Institut meldet für den Landkreis wieder eine erheblich höhere Sieben-Tage-Inzidenz. Lockerungen sind damit nicht in Sicht.

Die Trendumkehr vom Freitag hat nicht lange gehalten: Seither ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen im Landkreis Landsberg wieder deutlich gestiegen. Das hat am Morgen das Robert-Koch-Institut gemeldet. Demnach ist die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner) von 125,5 auf 148 gestiegen. 33 Personen wurden am Freitag neu positiv auf das Coronavirus getestet, insgesamt sind es damit seit Beginn der Pandemie vor über einem Jahr 3634. Das entspricht ziemlich genau drei Prozent der Bevölkerung oder anders gesagt bei einer von 33 Personen wurde seit vergangenem Jahr eine Corona-Infektion nachgewiesen.

Die "Notbremse" bleibt im Landkreis Landsberg angezogen

Damit bleibt es auf absehbare Zeit bei den Regeln der "Notbremse" in Landsberg. Außerdem muss ab Montag wieder der überwiegende Teil der Schüler in den Distanz-Unterricht.

Aktualisierte Angaben des Landratsamts zur Zahl der positiv getesteten Personen, die sich gerade in Quarantäne oder als Patienten im Krankenhaus befinden, gab es am Morgen nicht. Bei der Zahl der Geimpften verweist das Landratsamt weiterhin auf die Angaben vom Mittwoch beziehungsweise Donnerstag: Demnach haben im Impfzentrum und bei den Hausärzten 19.919 Personen eine erste und 7132 auch bereits eine zweite Impfung erhalten, das sind 16,6 beziehungsweise 5,9 Prozent der Bevölkerung. (ger)

