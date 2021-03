vor 4 Min.

Corona: Zwei weitere Todesfälle im Landkreis Landsberg

Am Freitagmorgen meldete das Landratsamt in Landsberg zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19.

Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung sind im Landkreis Landsberg zwei weitere Menschen gestorben. Wie das Landratsamt am Freitagmorgen mitteilte, habe es sich um eine ältere und eine betagte Person gehandelt, beide hätten an Vorerkrankungen gelitten. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 hat sich damit auf 55 erhöht.

Unverändert ist die Situation am Klinikum in Landsberg. Dort befinden sich aktuell wie am Tag zuvor 14 Covid-19-Patienten, elf sind auf der Allgemeinstation, drei auf der Intensivstation, wovon wiederum zwei beatmet werden müssen.

Seit Donnerstag wurden im Landkreis zwölf neue Corona-Infektionen festgestellt, seit Beginn der Pandemie wurden damit insgesamt 3076 Personen positiv getestet. Aktuell befinden sich 119 positiv getestete Personen in Quarantäne, daneben weitere 380 Kontaktpersonen. Die Sieben-Tage-Inzidenz (die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) ist weiterhin leicht rückläufig. Sie ging von Donnerstag auf Freitag von 40,7 auf 39,9 zurück. (lt)

