vor 21 Min.

Corona ändert auch das Gedenken

KZ: So wird an die Befreiung erinnert

Auch in der aktuellen Corona-Situation ist es dem Verein Gedenken in Kaufering ein Anliegen, den 75. Jahrestag der Befreiung der KZ-Außenlager Kaufering-Landsberg nicht ohne eine würdige Gedenkveranstaltung vergehen zu lassen. Nachdem die Stadt Landsberg, der Markt Kaufering sowie die Bundeswehr die Gedenkveranstaltung im Bunker Ende März abgesagt hatten, suchte der Verein nach „Lösungen“, heißt es in einer Mitteilung. Jetzt gibt es am Montag, 27. April, ab 15 Uhr Online-Streams.

Mit Unterstützung von Landrat Thomas Eichinger sei es nun die letzten Tage möglich geworden, eine adäquate Gedenkveranstaltung im Landratsamt abzuhalten. Drei Kameras und zeitgleiche Videokonferenzen nach Israel werden die Gedenkfeier zum Holocaust aus Landsberg-Kaufering in die ganze Welt senden.

Im großen Saal des Landratsamtes werden sich wegen Corona nur sehr wenige Menschen live aufhalten. Neben den Technikern, zwei Musikerinnen und dem Vorstand werden dies die drei Vertreter der Religionen, ein Landtagsmitglied und wenige weitere akkreditierte 20 Bürger sein, die sich in der Gedenkarbeit besonders engagieren.

Die Grußworte der Politik sowie die Redebeiträge von Michael Shubitz und Avigdor Neumann werden aus Israel via Skype zugeschaltet. Die Veranstaltung wird rund 75 Minuten dauern. Den Link für Youtube und Facebook gibt es ab Montagfrüh auf den Seiten beziehungsweise Kanälen „Gedenken-in-Kaufering“, „Kultur-wider-das-vergessen“ sowie auf gedenken-kaufering.de und bürgervereinigung-landsberg.de.

Eine Gruppe junger Menschen im Verein möchte im Rahmen der Gedenkstunde dabei besonders an Yosip Kleinmann denken, den sie im Rahmen der Jugendbegegnung im November in Israel besuchten. Kleinmann überlebte als einer von wenigen seiner Familie den Holocaust. Im Alter von 14 Jahren wurde er zunächst in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau verschleppt, bevor er nach Kaufering kam. Am 27. April 1945 wurde er von den Truppen der US-Armee befreit. Später sagte er als wichtiger Zeuge im Eichmann-Prozess aus.

Kleinmann hatte nach dem Krieg ein Plakat der US-Truppen an sich genommen, welches die Bürger der Stadt Landsberg mit den grausamen Taten der Nationalsozialisten im Landkreis konfrontieren sollte. Dieses Dokument begleitete ihn auf seiner Immigration ins heutige Israel. Seit November ist es in der Gedenkstätte „Yad Vashem“ zu sehen.

Kleinmann wäre neben den Holocaust-Überlebenden Max Volpert, Jehuda Beilis, Avigdor Neumann, Eduard Kornfeld, Elhanan Knebel, Solly Ganor und Erich Finschens einer der Gäste zum diesjährigen Gedenktag und der damit stattfindenden Gedenkwoche gewesen. Bedingt durch die aktuelle Situation mit dem Coronavirus mussten sämtliche Besuche abgesagt werden. (lt)

Themen folgen