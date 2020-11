vor 5 Min.

Corona beschäftigt die Landräte

Landkreischefs tagen in Kaltenberg

Bei der Sitzung des Bezirksverbands Oberbayern im Bayerischen Landkreistag auf Schloss Kaltenberg gab es laut Thomas Karmasin, Landrat im Kreis Fürstenfeldbruck, drei Themen: „ Corona, Corona, Corona“. Daneben besprachen die Landräte auch die Kommunalfinanzen des Jahres 2021.

Landrat Thomas Eichinger ( CSU) bezeichnete die Aufhebung der Maskenpflicht in den Grundschulen im Landkreis Landsberg als eine vorübergehende Maßnahme. Sobald ein Infektionsgeschehen in Grundschulen vorläge, müssten auch dort wieder Masken getragen werden.

Zufrieden sind die Landräte mit der finanziellen Unterstützung des Freistaats. So könnten sie zum Beispiel die Kosten für Corona-Testzentren direkt in den Staatshaushalt einbuchen. Bei den Kommunalfinanzen ging es um die Kreisumlage und den kommunalen Finanzausgleich. Letzterer soll die Finanzen der Kommunen so aufstocken, dass diese ihre Aufgaben erfüllen können. Der Finanzausgleich solle auf dem bisherigen Niveau gehalten werden, sagte Dr. Johann Keller, geschäftsführendes Präsidialmitglied des Bayerischen Landkreistags. Denn für viele Kommunen seien die Schlüsselzuweisungen die Luft zum Atmen.Vor wenigen Tagen gab Finanzminister Albert Füracker (CSU) dann bekannt, dass der Freistaat 2021 insgesamt 10,3 Milliarden Euro – wie auch schon in diesem Jahr – seinen Kommunen zur Verfügung stellen wird. (gju)

