Corona im Kreis Landsberg: Keine guten Nachrichten

Plus Die Corona-Lage im Landkreis Landsberg ist fragil. Das Impfchaos und die Infopolitik des Landratsamts sorgen für Frust, meint LT-Redakteur Thomas Wunder.

Nein, das sind keine guten Nachrichten, die bei der Recherche unserer Redaktion am Mittwoch zutage getreten sind. Es sind Nachrichten, die zeigen, wie fragil die Corona-Lage derzeit auch im Landkreis Landsberg ist.

Das Impfchaos trifft die Bürger zwischen Lech und Ammersee mit voller Wucht. Viele sehen in einer Impfung die Chance zur Rückkehr in ein normales Leben und gesundheitliche Sicherheit. Doch das Hin und Her um den Impfstoff von AstraZeneca lässt so manchen daran zweifeln. Wer erst beim Impftermin erfährt, dass er einen anderen Impfstoff als geplant erhält, ist zu Recht sauer und verunsichert. Das sollte den Impfwilligen schon vorher mitgeteilt werden. Etliche Leser haben uns ihren Frust über dieses Vorgehen geschildert.

Das Landratsamt verspielt Vertrauen

Frustrierend bleibt auch weiterhin die Infopolitik des Landkreises, was größere Corona-Ausbrüche betrifft. Wenn Hunderte Schüler und Lehrer im großen Stil zu Reihentests geschickt werden, dann sollte davon auch die Öffentlichkeit etwas erfahren. Erst weil Eltern den Fall in den sozialen Medien publik machten, kam ans Licht, dass die Johann-Winklhofer-Realschule in Landsberg stark betroffen ist – immerhin die größte Schule im Landkreis. Das zu verschweigen, sorgt nicht gerade für Vertrauen. Und das wäre in diesen Zeiten doch so notwendig.

