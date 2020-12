vor 52 Min.

Corona im Landkreis Landsberg: Ein weiterer Todesfall

Im Landkreis Landsberg schwächt sich die Zunahme an Corona-Neuinfektionen ab. Der Inzidenzwert geht ebenfalls zurück.

Im Landkreis Landsberg ist eine weitere Person, die mit dem Coronavirus infiziert war, gestorben. Laut der jüngsten Mitteilung des Landratsamts erhöhte sich damit die Zahl der Todesfälle in diesem Zusammenhang von Dienstag auf Mittwoch von 29 auf 30. Bei dem oder der Verstorbenen handle es sich um eine hochbetagte Person mit erheblichen Vorerkrankungen, informierte das Landratsamt weiter.

Weitere neun Personen wurden nach den aktuellen Zahlen positiv getestet, die Gesamtzahl an festgestellten Infektionen ist damit auf 2355 gestiegen.

Derzeit befinden sich 139 positiv getestete Personen in Quarantäne, 14 mehr als am Vortag. Die Zahl der isolierten Kontaktpersonen verringerte sich von 298 auf 291. Aufgrund der nicht mehr so starken Zunahme an Infektionen, ist auch der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Infektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) deutlich von zuvor 90,6 auf 69,0 zurückgegangen. (lt)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen